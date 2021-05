PSG Mercato : La mère de Ronaldo fait une annonce explosive

Publié par JEAN-LUC D le 13 mai 2021 à 21:00

Depuis son départ du Real Madrid et son arrivée à la Juve en juillet 2018 pour 105 millions d’euros, Cristiano Ronaldo ne semble pas vraiment à son aise en Italie. À un an de la fin de son contrat avec le club transalpin, la star portugaise est annoncée dans le viseur du PSG et de Manchester United. Sa mère a fait une annonce sur son avenir.

PSG Mercato : Neymar veut jouer avec Cristiano Ronaldo

Alors que les rumeurs enflent concernant l’avenir de Cristiano Ronaldo, Neymar a fait une sortie plutôt tonitruante sur le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid, sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en juin 2022. En effet, au détour d’une interview avec le média GQ, l’international brésilien du Paris Saint-Germain a publiquement lancé un énorme appel du pied au quintuple Ballon d’Or en lui déclarant sa flamme et son envie d’évoluer sous le même maillot que lui.

« Avec quel autre joueur j’aimerais jouer ? Je choisirais Cristiano Ronaldo. J’ai déjà déjà joué avec de grands joueurs comme Messi et Mbappé. Mais je n’ai pas encore joué aux côtés de Cristiano Ronaldo », a lancé le milieu de terrain offensif du PSG. Qu’à cela ne tienne. Maria Dolores Aveiro, la mère de CR7 a d’autres plans pour le futur de son fils et n’a pas tardé à le faire savoir.

Juventus : Dolores Aveiro se mêle de l'avenir de Ronaldo

En cas de départ de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo pourrait finalement snober Manchester United et le Paris Saint-Germain pour retourner dans son pays le Portugal. En effet, interrogée par la quatrième chaîne de télévision portugaise TVI, la mère du numéro 7 des Bianconeri a ouvertement avoué qu’elle va tout faire pour convaincre son fils de retourner au Sporting Portugal où il s’est révélé à toute l’Europe entre 1997 et 2003.

« Je vais lui parler. Je vais aller à Turin. Et la saison prochaine, il jouera à Alvalade, il va jouer au Sporting. Je vais le convaincre », a déclaré Maria Dolores Aveiro après le sacre de l’équipe portugaise.

Reste à savoir ce que décidera Ronaldo pour son futur à l’issue de la saison.