OM Mercato : 60 M€, un joli chèque promis à Longoria cet été

Publié par Ange A. le 14 mai 2021 à 06:30

Pour son premier mercato en tant que président de l’ OM, Pablo Longoria va recevoir un important coup de pouce. Frank McCourt, le propriétaire du club, devrait injecter des liquidités pour renforcer l’effectif marseillais cet été.

Excellente nouvelle pour le mercato de l’ OM

L’Olympique de Marseille va enregistrer d’importants mouvements lors de la prochaine fenêtre des transferts. Pas prolongés et en fin de contrat, Florian Thauvin, Valère Germain ou encore Yuto Nagatomo vont notamment partir libres au terme de la saison. De même, l’ OM pourrait enregistrer les ventes de Boubacar Kamara et de Duje Caleta-Car. Selon Mohamed Bouhafsi, un transfert de Kamara pourrait rapporter jusqu’à 40 millions d’euros au club provençal. Outre cette importante manne, Pablo Longoria devrait bénéficier d’un soutien de Frank McCourt. Le journaliste de RMC Sport assure en effet que le propriétaire de Marseille va investir 60 millions d’euros pour le mercato. De quoi permettre au président marseillais de boucler certaines signatures.

Deux renforts partis pour rester à Marseille cet été

D’après Mohamed Bouhafsi, une partie de cette enveloppe va servir à boucler le transfert de Pol Lirola. Le latéral droit prêté avec option d’achat par la Fiorentina donne satisfaction depuis son arrivée en hiver. Le journaliste indique également que l’ OM souhaite recruter l’Argentin Thiago Almada contre 15 millions d’euros. Le milieu offensif argentin serait d’ailleurs disposé à rejoindre Marseille selon la source. Reste plus qu’au club phocéen de trouver un accord avec Vélez Sarsfield. Dans son live sur Instagram, la source assure également que sauf « offre exceptionnelle », Arkadiusz Milik devrait rester à Marseille. Le Polonais a rejoint le club phocéen en janvier et se retrouve courtisé au vu de ses prestations avec l’actuel 5e de Ligue 1. Le joueur prêté pour 18 mois par Naples en est à 6 buts et une offrande en 14 apparitions sous la tunique blanche.