Real Mercato : Un ancien de l’ASSE dans les plans de Zidane

Publié par Ange A. le 14 mai 2021 à 07:30

Le Real Madrid pourrait perdre un cadre de sa défense lors de la prochaine fenêtre des transferts. Zinedine Zidane verrait d’un bon œil l’arrivée d’un ancien de Saint-Étienne pour renforcer son arrière-garde la saison prochaine.

Le Real intéressé par une pépite formée à l’ASSE

Tout juste éliminé de la Ligue des champions, le Real Madrid n’a plus que le championnat pour s’éviter une saison blanche. Jeudi, les hommes de Zinedine Zidane ont conforté leur place de dauphin de l’Atlético en dominant Grenade (1-4). En lutte pour le titre, le club madrilène prépare également la saison prochaine. Certains cadres de l’effectif devraient notamment quitter la capitale espagnole. En fin de contrat, Sergio Ramos pourrait quitter le club après 16 ans de services. Comme lui, Raphaël Varane, son acolyte en défense, pourrait claquer la porte à un an de l’expiration de son contrat. L’ancien lensois pourrait découvrir la Premier League sous la tunique de Manchester United ou de Chelsea. En cas d’important départ en défense, c’est d’ailleurs en Angleterre que les Merengues pourraient piocher. Le champion d’Espagne en titre pense à un ancien de l’AS Saint-Étienne pour compenser un départ.

L’avenir de Fofana déjà tranché ?

Comme le révèle Le Parisien, le Real Madrid s’intéresse à Wesley Fofana pour le prochain mercato. Formé à l’ASSE, le défenseur central fait les beaux jours de Leicester City depuis l’été dernier. Les Foxes ont dépensé une petite fortune pour s’attacher les services du natif de Marseille. L’actuel 3e de Premier League avait déboursé 35 millions d’euros hors bonus pour recruter l’ancien stéphanois. Lequel s’est rapidement imposé dans l’effectif de Brendan Rodgers. Interrogé par le journal francilien, un proche de Fofana a lâché un indice sur son avenir. « Wesley ne se projette pas. Pour devenir un top joueur, et c’est ce qu’il aspire à devenir, il sait qu’il doit jouer la Ligue des champions tous les ans et pour l’instant il est bien parti pour la disputer l’an prochain », a-t-il indiqué. Reste donc à savoir sous quel maillot l’ancien de Saint-Étienne va découvrir la C1 la saison prochaine.