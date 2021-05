OM Mercato : 5M€, Longoria veut tenter un gros coup à Lens

Publié par JEAN-LUC D le 14 mai 2021 à 11:30

Depuis l'annonce du probable départ de Boubacar Kamara chez un grand club européen, Pablo Longoria tente de mettre la main sur un nouveau milieu de terrain pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli en vue de la saison prochaine. Le président de l’ OM serait ainsi tombé sur une belle affaire au RC Lens.

L’ OM intéressé par un cadre du RC Lens

Avec le départ de Florian Thauvin chez les Tigres de Monterrey, celui en cours de Valère Germain et l’incertitude autour de l’avenir d’Arkadiusz Milik, l’Olympique de Marseille va devoir se renforcer offensivement durant le prochain mercato estival. D’ailleurs, Pablo Longoria multiplie les pistes dans ce sens. Outre celles menant à l’international ivoirien Jérémie Boga (sous contrat à Sassuolo jusqu’en 2022), la petite perle argentine Thiago Almada (lié à Vélez Sarsfield jusqu’en 2023) ou encore le Portugais Francisco Trincão (sous contrat avec le Barça jusqu’en 2025), les dirigeants de l’OM scrutent d’autres horizons pour dénicher l’oiseau rare.

Mais un autre gros chantier attend la direction de l’ OM cet été : trouver un nouveau milieu de terrain défensif pour pallier un éventuel départ de Boubacar Kamara, fortement annoncé à l’étranger à l’issue de la saison. Selon plusieurs sources phocéennes, le président du club marseillais a finalement jeté son dévolu sur un joueur du RC Lens qui a crevé l’écran cette saison.

Qui est Cheick Doucouré annoncé à l’ OM pour remplacer Kamara ?

D’après les informations du média spécialisé Peuple Olympien, l’Olympique de Marseille est intéressé par le jeune milieu de terrain du RC Lens, Cheick Doucouré. Si Boubacar Kamara venait à quitter l’effectif de Jorge Sampaoli cet été, l’Olympique de Marseille lancerait l’offensive pour tenter de recruter l’international malien et renforcer son entrejeu. La même source indique que Mathieu Seckinger, recruteur de l’équipe olympienne, a fait le déplacement au Stade Bollaert lors de la rencontre entre le RC Lens et le LOSC pour superviser Cheick Doucouré.

Originaire de Bamako, Cheick Doucouré est un milieu de terrain défensif de 21 ans. Pressenti pour prendre la place de Boubacar Kamara dans l’entrejeu marseillais, le protégé de Franck Haise est international depuis 2018. Auteur de 4 buts et 1 passe décisive en 33 matches toutes compétitions confondues cette saison, Doucouré est l’un des cadres du système de jeu des Sang et Or malgré son jeune âge.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec le RC Lens, Cheick Doucouré est estimé à 5 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, mais ses dirigeants réclament jusqu’à 15 millions d’euros pour le laisser filer. Reste maintenant à savoir si l’ OM acceptera de miser une telle somme pour un jeune encore inconnu.