RC Lens Mercato : Une vente à 20M€ bientôt finalisée au RCL

Publié par Dylan le 24 juin 2022 à 20:35

RC Lens Mercato : Incontournable du RCL, un milieu est très désiré en Premier League où il pourrait rejoindre un ancien coach de Ligue 1.

RC Lens Mercato : Cheick Doucouré intéresse Crystal Palace

Alors que le RCL vient tout juste de s'offrir le milieu de terrain de Clermont, Salis Abdul Samed (22 ans), un départ pourrait bien être acté chez les Sang et Or. Après avoir enregistré plusieurs arrivées dont le buteur Adam Buksa et l'ancien angevin Jimmy Cabot, le club nordiste va avoir beaucoup de mal à garder l'une de ses pépites au milieu.

Selon les informations de Foot Mercato, il s'agirait de Cheick Doucouré. L'international malien sort d'une saison réussie avec le RC Lens, fort de 34 titularisations en Ligue 1 pour un but et quatre passes décisives. Après avoir renforcé le secteur du milieu avec Jimmy Cabot, le RCL pourrait bien craquer face à une écurie de Premier League, qui suit le joueur depuis un mois : Crystal Palace. Le club est entraîné par Patrick Vieira, ancien international français qui connaît bien la Ligue 1 pour avoir entraîné l'OGC Nice entre 2018 et 2020.

RC Lens Mercato : Le RCL veut 20 millions d'euros pour Doucouré

Les Eagles devront néanmoins batailler pour s'offrir les services de Doucouré, qui fait le bonheur des Lensois depuis maintenant deux saisons. D'après Foot Mercato, le RCL n'acceptera aucune offre en dessous de 20 millions d'euros pour sa pépite, dont le remplaçant a déjà été trouvé en la personne de Salis Abdul Samed (Clermont Foot). Une somme surmontable pour Crystal Palace, qui a terminé 12e de Premier League et qui n'a pas encore débuté son mercato estival. Patrick Vieira et les Eagles se montrent très discrets avec seulement trois départs actés (Jacob Montes, Jaroslaw Jach et Martin Kelly) et aucune arrivée.

Après avoir enrôlé l'ancien défenseur lyonnais Joachim Andersen pour 17 millions d'euros l'an dernier, les Eagles ne sont néanmoins pas à sous-estimer dans le dossier. Mais ils ne devraient pas être seuls sur la piste Doucouré. Arsenal, Aston Villa ou encore Brighton seraient sur les traces du milieu central malien en Angleterre, tandis que le VFL Wolfsburg suivrait également de près sa situation en Allemagne. Cheick Doucouré devrait en tout cas offrir une belle enveleoppe financière à Lens en cas de départ.