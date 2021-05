Real Madrid : Zidane limogé cet été ? Pérez a tranché

Publié par Timothée Jean le 14 mai 2021 à 19:00

À quelques semaines de la fin de championnat, le doute plane sur l’avenir de Zinédine Zidane au Real Madrid. Dans les bureaux de la direction madrilène, tout est déjà très clair. Le président Florentino Pérez a pris une décision concernant son entraîneur.

Zidane maintenu au Real Madrid cet été ?

« Tu me demandes ça sérieusement ? Si je vais démissionner et rentrer chez moi ? Que veux-tu me dire, que chaque jour je suis viré ? Nous voulons juste travailler avec les joueurs, continuer à nous battre », avait lancé Zinédine Zidane en février dernier. Le patron du banc madrilène a montré un agacement, tout en appelant à le laisser travailler. Mais le flou persiste toujours sur son avenir.

La saison dernière, le Real Madrid a remporté la Liga et pourrait perdre sa couronne cette année. À deux journées de la fin du championnat, le club des Merengues compte deux points de retard sur le leader, l’Atlético Madrid. Sergio Ramos et ses coéquipiers ont aussi été sortis de la Ligue des Champions en demi-finales par Chelsea. Tant d’arguments qui ne jouent pas en faveur de l’homme aux trois ligues des champions consécutives. Du côté de Madrid, il y a donc le sentiment qu’il faut mener une révolution au sein de la Casa Blanca. Un changement d’entraîneur est même évoqué dans la presse locale. Cependant, Le Parisien lâche un pavé dans la mare, révèlant que le président madrilène n’a nullement l’intention de se séparer de son entraîneur, peu importe l’issue de la saison.

L’avenir de Mbappé lié à celui de Zizou ?

La source explique en effet que la direction madrilène veut maintenir son entraîneur, car retenir Zizou est la meilleure stratégie pour attirer Kylian Mbappé à Madrid cet été. Les deux Français s’admirent mutuellement et Zidane n’a jamais caché son souhait d’avoir un tel joueur sous ses ordres. Le Real Madrid est alors convaincu qu’une arrivée du crack du Paris Saint-Gemain serait la clé pour conserver Zidane sur le long terme. Le média francilien indique d'aileurs que le géant madrilène serait très proche d’obtenir l’accord de Kylian Mbappé. Suffisant pour convaincre l’entraîneur Français de rester ? Pas si sûr...