ASSE Mercato : Grosse menace sur cette piste en Ligue 2

Publié par Ange A. le 15 mai 2021 à 04:30

Assurée de rester en Ligue 1, l’AS Saint-Étienne prépare déjà sa saison prochaine. En défense, l’ ASSE souhaite notamment recruter un nouveau défenseur pour compenser le départ de Pape Abou Cissé, en fin de contrat. Le club ligérien viserait un joueur de Ligue 2, lequel est assez courtisé sur le marché des transferts.

L’ ASSE sur une piste en Ligue 2 pour la succession de Cissé

L’AS Saint-Étienne a retrouvé une certaine assise défensive en deuxième partie de saison. L’ ASSE doit en partie cette solidité à Pape Abou Cissé. Le Sénégalais a rejoint les Verts en prêt lors du dernier mercato hivernal. Si le club du Forez dispose d’une option d’achat, le défenseur de 25 ans ne sera pas conservé au-delà de son prêt. La faute aux exigences de l’Olympiakos qui réclame pas moins de 13 millions d’euros pour lâcher Cissé encore sous contrat jusqu’en 2024 avec le club grec. En quête d’un renfort à ce poste, la direction du club ligérien prospecte en Ligue 2. Ces dernières heures, le nom de Julien Célestine a été associé aux Verts. Âgée de 23 ans, la cible stéphanoise évolue au Rodez Aveyron Football, actuel 14e de Ligue 2.

Grosse concurrence pour Saint-Étienne dans le dossier Célestine

Mais comme l’indique La Dépêche, qui a révélé l’intérêt de Saint-Étienne, recruter Julien Célestine sera compliqué. Si le prix du défenseur sous contrat jusqu’en 2023 ne devrait pas poser problème (400 000 euros), les Verts doivent faire face à une grosse concurrence. La source locale révèle un intérêt du RC Lens pour le Parisien. Le promu est en course pour une place en Coupe d’Europe. En cas d’atteinte de cet objectif européen, les Sang et Or passeraient en pole pour recruter le défenseur cet été. Outre la menace lensoise, les Verts doivent composer avec la concurrence du FC Nantes, en lutte pour le maintien en Ligue 1. Julien Célestine dispose également d’une touche à l’étranger. Le sociétaire de Rodez est annoncé sur les tablettes des Allemands de Mayence, actuel 12e de Bundesliga. À noter qu’il a déjà connu des expériences à l’étranger du côté de la Belgique et de la Lettonie.