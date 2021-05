ASSE : Puel reçoit un soutien de poids pour le maintien

Publié par ALEXIS le 11 mai 2021 à 19:00

Claude Puel a réussi à sauver l’ ASSE de la relégation en Ligue 2. Pour cet exploit, il a reçu le soutien de l’un de ses confrères, et non des moindres.

ASSE : Jacquet, « Puel a fait un boulot monstrueux »

Le projet de Claude Puel à l' ASSE, basé sur les jeunes joueurs, a du mal à prendre. Cela s'est ressenti dans les résultats du club ligérien du début à la fin de cette saison. La saison dernière stoppée par la pandémie de covid-19, les Stéphanois avaient terminé à la 17e place de Ligue 1. Cette année encore, ils ont longtemps été menacés de relégation avant de remonter au classement jusqu’à la 11e place, à 2 journées de la fin de la saison. Pour beaucoup, Puel n'a pas été à la hauteur des attentes.

Alors que le coach et manager général de l’AS Saint-Étienne est annoncé sur le départ à l’issue de la saison, éventuellement au cas où le club viendrait à changer de propriétaire, il a reçu le soutien d’un de ses homologues champion du monde 98, Aimé Jacquet. Selon l'ancien sélectionneur de l'équipe de France : « Claude Puel a fait un boulot monstrueux comme on ne peut pas imaginer ».

L'AS Saint-Étienne au bout de l'ennui ?

Rappelons que Sainté a gagné ses deux derniers matchs disputés en championnat, respectivement contre le Montpellier HSC (1-2) et l’OM (1-0). Le club est donc assuré de demeurer dans l'élite du football français avant la fin du championnat. « Les Verts sont immortels », a lâché l’ancien sélectionneur de l’Équipe de France dans Le Progrès. Avec une ambition restée européenne du temps de Christophe Galtier, Saint-Étienne s'est retrouvé à lutter contre la relégation ces deux dernières saisons.

Le club stéphanois a 45 points à son compteur après 36 journées de championnat. Le capitaine Mathieu Debuchy et ses coéquipiers affronteront le LOSC (le 16 mai), puis le Dijon FCO (23 mai), à 21h, pour boucler la saison. S'ils poursuivent leur série de victoires, les joueurs de Claude Puel peuvent finir dans la première moitié du classement, ce qui pourrait faire oublier leur ennuyeuse saison.