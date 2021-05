OM Mercato : Marseille à la lutte pour un ancien du SRFC ?

Publié par Ange A. le 15 mai 2021 à 09:00

En quête d’un nouveau latéral droit, l’Olympique de Marseille lorgnerait du côté de la Premier League. L’ OM viserait un ancien du Stade Rennais selon certaines indiscrétions.

Un ancien du Stade Rennais visé par l’ OM

Bien que polyvalent, Hirokai Sakai ne donne pas satisfaction sur le flanc droit de la défense de l’Olympique de Marseille. Ces derniers jours, un départ du Japonais a même été évoqué. Au club depuis 2016, l’international nippon (64 sélections/1 but) pourrait retourner au bercail à un an de l’expiration de son contrat. Sakai sur le départ, la direction de l’ OM souhaite lever l’option d’achat de Pol Lirola. Le latéral espagnol prêté avec option d’achat cet hiver par la Fiorentina offre plus de garantie. Les dirigeants olympiens envisagent un transfert définitif de Lirola qui ne cache plus d’ailleurs ses envies de poursuivre sa carrière sous la tunique marseillaise. Le club phocéen voudrait également renforcer ce poste et songerait à un ancien du Stade Rennais comme doublure de l’Espagnol.

Marseille à la lutte pour Yan Valery

D’après les informations de Foot Mercato, l’Olympique de Marseille est intéressé par Yan Valery. Formé au Stade Rennais, le latéral droit est prêté depuis février à Birmingham (Championship) par Southampton. Il a rejoint les Saints en 2016 en provenance du SRFC. À deux ans de l’échéance de son contrat, l’arrière droit de 22 ans a récemment ouvert la porte à un départ de Southampton. Il n’exclut pas d’ailleurs un retour en France. « À présent je n’ai qu’un objectif: me relancer et pourquoi pas revenir en France. Cela reste toujours une ambition de pouvoir me révéler dans mon pays. Je vais donc être à l’écoute des opportunités en sachant que le projet sportif sera le premier critère. Je suis encore jeune et je veux jouer chaque week-end pour continuer à progresser », a confié Valery au média en ligne. Dans ce dossier l’ OM devra tout de même se méfier de la concurrence d’autres prétendants étrangers. Newcastle et le Borussia Mönchengladbach seraient également intéressé par l’ancien Rennais.