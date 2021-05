Real Madrid : La prochaine destination de Zidane déjà connue ?

Publié par Timothée Jean le 16 mai 2021 à 06:00

L’avenir de Zinédine Zidane sur le banc du Real Madrid est plus jamais incertain. L’entraineur français est annoncé sur le départ et tiendrait déjà une nouvelle porte de sortie.

Zinédine Zidane ouvert à un départ du Real Madrid ?

Toujours en course pour le titre de champion de Liga cette saison, Zinédine Zidane laisse planer le doute sur son avenir au Real Madrid. Lié au club madrilène jusqu’en juin 2022, l’entraineur est susceptible de rompre son contrat, comme il l’a déjà fait en 2018 à la surprise générale. Selon la presse locale, il voudrait quitter le Real Madrid à l’issue de la saison. Le Français serait fatigué et usé de son expérience sur le banc madrilène. Et si l’homme aux trois Ligues des champions consécutives venait à claquer la porte cet été, la direction madrilène tient déjà son successeur.

Selon les informations de Marca, Raul Gonzalez, qui entraine les jeunes Merengues, fait figure de favori pour occuper le banc madrilène en cas de départ de Zizou. « Il est prêt à faire le grand saut et connait déjà sa première expérience sur un banc avec la Castilla en deuxième division », indique le média madrilène. Malgré la volonté du Real Madrid de le conserver, Zinédine Zidane se rapproche donc de la porte de sortie. Mais en cas de départ, où irait-il ? La rumeur d’une possible arrivée à la Juventus refait surface.

Zidane - Ronaldo, l’heure des retrouvailles à la Juve ?

En effet, selon Tuttosport, la possibilité de voir Zinédine Zidane à la Juventus dès la saison prochaine se réchauffe. Le média italien révèle que le club turinois, pas certain de conserver Andrea Pirlo, serait sur les traces du coach madrilène. Et la Juve présente des avantages sérieux dans ce dossier. Ancien joueur de La Vieille Dame (1996 - 2001), Zidane garde un souvenir impérissable de la Juventus et ne s’en est jamais caché.

L'ancien milieu de terrain pourrait donc faire son retour dans le Piémont où il retrouverait un certain... Cristiano Ronaldo. Les deux hommes, très proches, ont mis l’Europe à leurs pieds en remportant trois Ligues des Champions consécutivement et pourraient former un nouvelle alliance redoutable en Série A la saison prochaine.