OM Mercato : Grosse annonce d'Alvaro Gonzalez sur son futur

Publié par ALEXIS le 15 mai 2021 à 22:30

Alvaro Gonzalez est lié à l’ OM jusqu’en juin 2023, soit encore pour deux saisons. Toutefois, il a confirmé des négociations en vue de la prolongation de son contrat.

OM : Alvaro Gonzalez confirme un accord pour prolonger

Alvaro Gonzalez ne souhaite pas quitter l’ OM de sitôt. Il veut même y finir sa carrière. Et il est bien parti pour que son rêve devienne une réalité. En effet, le défenseur central a appris qu’il est en discussions avec la direction du club phocéen. Ceci pour la prolongation de son bail valide jusqu’en 2023. Il annonce même déjà un accord de principe. « Ça n'est pas signé. On a un accord avec le club. On a parlé. Pablo Longoria me fait confiance et je lui fais confiance. C’était plus facile de parler de prolongation quand j'étais bon », a expliqué Alvaro Gonzalez à l’AFP. « Je veux rester ici [à l’ Olympique de Marseille, ndlr]. Je sais que ça sera différent l'an prochain. Mais il y a un club, un président, un staff. Ce sont eux qui vont décider », a déclaré l’Espagnol.

Le défenseur espagnol, un esprit de leader

Arrivé à l’ OM pendant le mercato estival (juillet 2020), en provenance de Villarreal, l’arrière de 31 ans s’est imposé comme l’un des leaders de l’équipe olympienne. Il ne se prive pas de passer des consignes dans le vestiaire et sur le terrain ou de mobiliser ses coéquipiers pour atteindre les objectifs du club. « Le plus important c'est être en Ligue Europa. Ensuite on verra ce qu'il faut changer et améliorer. Je suis conscient qu'il y a beaucoup de choses à changer dans les performances des joueurs, les miennes aussi bien sûr », a-t-il indiqué. L’ OM est 5e de Ligue 1 à égalité de point avec le RC Lens (6e) et avec un point de plus que le Stade Rennais (7e). Ces trois clubs sont en course pour les 5e et 6e places qualificatives pour la Ligue Europa 2021-2022.