OM Mercato : Un transfert vers la MLS dans les tuyaux ?

Publié par Ange A. le 16 mai 2021 à 09:00

Déçu de son temps de jeu sous Jorge Sampaoli, un attaquant de l’ OM songerait à partir. Aux dernières nouvelles, l’intéressé envisagerait un départ vers la Major League Soccer.

Un autre joueur de l’ OM bientôt Outre-Atlantique ?

Après Florian Thauvin, un autre attaquant de l’ OM pourrait effectuer la traversée de l’Atlantique cet été. Contrairement à l’ailier tricolore, qui va rejoindre les Mexicains des Tigres de Monterrey, Dario Benedetto pourrait débarquer en Major League Soccer. D’après les informations fournies par L’Équipe, l’avant-centre argentin envisagerait de poursuivre sa carrière en MLS. Une révélation qui a de quoi surprendre. Le média argentin Olé assurait récemment que l’attaquant voulait poursuivre sa carrière en Europe avant un retour en Amérique du sud. Comme le révèle le quotidien sportif, aucune formation de l’élite du football du nord-américain n’a encore manifesté d’intérêt pour Benedetto. Lequel serait également courtisé par les Espagnols d’Elche.

Un départ inéluctable pour Benedetto de Marseille ?

Présenté à son arrivée comme le « Granatakan » tant recherché, Dario Benedetto n’est plus un indispensable à l’Olympique de Marseille. L’avant-centre argentin a été déclassé dans la hiérarchie par Arkadiusz Milik. Arrivé en prêt (avec option d’achat) cet hiver, le buteur polonais est aujourd’hui le premier choix au poste d’avant-centre à l’ OM. Le joueur sous contrat avec Naples donne notamment satisfaction avec ses six buts en 14 rencontres. Quant à Benedetto, il compte le même nombre de réalisations, plus trois passes décisives, mais en 39 rencontres. Désormais remplaçant à Marseille, l’attaquant de 31 ans ne serait pas ravi de sa situation et pourrait quitter la Canebière cet été.