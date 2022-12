FC Barcelone Mercato : Le Barça ferme la porte à Sergio Busquets

Publié par Thomas G. le 14 décembre 2022 à 16:00

Mis sous pression par les velléités de départ de Sergio Busquets, le FC Barcelone aurait pris une grande décision concernant l'avenir du milieu espagnol.

Depuis plusieurs mois, l’avenir de Sergio Busquets inquiète les dirigeants du FC Barcelone. Le milieu de 34 ans est en fin de contrat en juin prochain et les Blaugranas aimeraient convaincre le champion du monde espagnol de prolonger son contrat d’un an. Cette semaine, le dossier a connu un nouveau tournant, Sergio Busquets aurait demandé à la direction du Barça de le laisser partir lors du mercato hivernal. Les Blaugranas n’ont pas dit leur dernier mot, selon les informations de Fabrizio Romano, le FC Barcelone ne laissera pas partir Sergio Busquets cet hiver. Les Catalans comptent sur le milieu de 34 ans pour la deuxième partie de saison. Le Barça est toujours en course pour remporter la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue Europa et faire le triplé.

Les dirigeants du FC Barcelone veulent garder Sergio Busquets afin d'avoir le temps nécessaire pour lui trouver un successeur digne de ce nom. Cet hiver, ils ne seront pas en mesure de recruter un nouveau milieu de terrain. À l’heure actuelle, la Liga interdit le Barça de recruter à cause de la masse salariale trop importante. Le FC Barcelone pourrait donc attendre le mercato hivernal pour enrôler un nouveau maître à jouer, Alan Varela et Martin Zubimendi sont notamment pistés.

FC Barcelone Mercato : Sergio Busquets pourrait filer en MLS

Les dirigeants du Barça ont l’intention de prolonger le contrat de Sergio Busquets jusqu’en juin 2024. Les Blaugranas vont néanmoins faire face à une forte concurrence sur ce dossier, l’Inter Miami souhaiterait accueillir le champion du monde espagnol l’été prochain. Selon les informations de Fabrizio Romano, le club présidé par David Beckham aurait transmis une première offre officielle à Sergio Busquets. L’international espagnol souhaiterait découvrir un nouveau challenge en s’engageant à Miami à la fin de son contrat avec les Blaugranas. Reste à savoir si les dirigeants du FC Barcelone parviendront à convaincre le maestro de 34 ans de poursuivre son idylle avec le Barça.