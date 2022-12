Real Madrid Mercato : Eden Hazard poussé vers la sortie au Real

Publié par Thomas G. le 16 décembre 2022 à 14:20

Bien décidé à dégraisser son effectif avant le mercato estival, le Real Madrid souhaiterait vendre Eden Hazard lors du mercato hivernal.

Cet hiver, le Real Madrid pourrait se montrer actif sur le marché des transferts en se séparant de plusieurs joueurs. Les Merengues souhaiteraient dégraisser leur effectif afin de préparer le prochain mercato estival. Eden Hazard fait partie des joueurs susceptibles de plier bagage cet hiver après trois saisons difficiles au sein de la Casa Blanca. L’international belge a été gêné par de nombreuses blessures qui l’ont empêché de s’imposer au Real. Eden Hazard est désormais un joker de luxe aux yeux de Carlo Ancelotti qui lui préfère les deux pépites brésiliennes, Rodrygo et Vinicius Jr.

Les dirigeants du Real Madrid souhaiteraient se séparer d’Eden Hazard lors du mercato hivernal qui s'ouvre en janvier. Selon les informations de Marca, les Madrilènes estiment que l’international belge ne pourra plus retrouver son meilleur niveau. L’objectif est désormais de le vendre pour éviter de payer l’important salaire de l’international belge. Les Merengues vont devoir trouver les bons arguments pour convaincre Eden Hazard qui souhaite finir la saison au Real. Eden Hazard aimerait prouver à ses dirigeants qu’il mérite sa place au sein de la Casa Blanca en réalisant une grosse deuxième partie de saison. En parallèle, l’ancien prodige du LOSC garde une très belle cote sur le marché des transferts et de nombreux clubs pourraient tenter de le recruter.

Real Madrid Mercato : Eden Hazard intéresse la MLS

L’attaquant du Real Madrid a pris sa retraite internationale après l’élimination prématurée des Diables Rouges en phase de poules de la Coupe du monde. Eden Hazard pourrait faire un second choix important pour la suite de sa carrière en quittant l’Europe. Selon les informations de Marca, l’international belge intéresse plusieurs clubs de MLS. Eden Hazard serait ouvert à l’idée de rejoindre le continent américain seulement à partir de cet été. En parallèle, Newcastle, Aston Villa et l'Inter Milan seraient toujours attentifs à sa situation, et le dossier de l’international belge pourrait s’accélérer dans les prochains jours.