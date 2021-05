OM Mercato : Thauvin justifie son départ chez les Tigres

Publié par Ange A. le 17 mai 2021 à 08:30

Florian Thauvin a disputé son dernier match avec l’Olympique de Marseille dimanche contre le SCO Angers. L’ailier de 28 ans est revenu sur son choix de poursuivre sa carrière au Mexique du côté des Tigres de Monterrey.

Nouvelles confidences de Florian Thauvin sur son départ de l’OM

Le feuilleton Florian Thauvin a pris fin avec l’annonce de son départ chez les Tigres de Monterrey. S’il disposait de prétendants européens, aucun n’était en mesure de lui offrir ce que lui propose la formation mexicaine. Le champion du monde tricolore va percevoir 25 millions d’euros sur 5 ans avec le pensionnaire de Liga MX. Si un juteux contrat l’attend au Mexique, l’attaquant a fait valoir d’autres arguments pour expliquer son choix de carrière assez surprenant. Il révèle notamment vouloir vivre de nouvelles sensations dans un pays de football. « J’ai eu des échanges avec de nombreux clubs, j’ai eu aussi des propositions de plusieurs clubs. Le plus important était de prendre du plaisir, aller dans un club avec énormément de passion […] Donc le plus important pour moi, c’était de retrouver cette passion. C’est pour ça que j’ai choisi de rejoindre le Mexique. En Amérique latine, ce sont des amoureux du football », a-t-il expliqué au micro de Canal Plus.

Une sortie réussie avec Marseille

Enthousiaste à l’idée de rejoindre le Mexique, Florian Thauvin est satisfait de finir sur une victoire au Vélodrome (3-2). « Il y a beaucoup d'émotion ce soir. J’ai passé quasiment toute ma carrière ici. C’était important de terminer sur une victoire », a déclaré l’attaquant qui n’a pas manqué de remercier Pablo Longoria, Jorge Sampaoli et Frank McCourt. Suspendu contre le FC Metz, l’ailier a disputé son dernier match sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Au total, il a joué 281 matchs avec la tunique blanche pour 86 buts et 61 passes décisives.