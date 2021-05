ASSE Mercato : Une offre de Ligue 2 pour un indésirable

Publié par Ange A. le 17 mai 2021 à 09:00

L’ ASSE pourrait recevoir un joli chèque cet été. Promu en Ligue 2, Quevilly Rouen Métropole pourrait transmettre une offre à Saint-Étienne pour un défenseur prêté avec option d’achat.

Un aller sans retour pour un indésirable de Claude Puel

Arrivé en octobre 2019, Claude Puel comptait réduire l’effectif pléthorique de l’AS Saint-Étienne. Le coach de l’ ASSE a opéré un premier dégraissage ces derniers mois en se séparant des M’Vila, Honorat, Diony et autres Ruffier. Certains jeunes de la réserve ont également quitté le Forez pour partir chercher du temps de jeu ailleurs. C’est notamment le cas de Mickaël Nadé. Le défenseur central de 22 ans a été prêté avec option d’achat à Quevilly Rouen Métropole. Satisfait des performances du natif de Sarcelles, le pensionnaire de National envisagerait désormais de lever son option d’achat selon Paris-Normandie. Le défenseur stéphanois a été l’un des acteurs majeurs de la montée de QRM en Ligue 2.

Un départ inéluctable de Nadé de l’ ASSE

Un transfert de Mickaël Nadé est d’autant plus possible qu’il ne lui restera qu’une seule année de contrat au terme de la saison. L’AS Saint-Étienne devrait le vendre cet été de peur de le voir partir libre dans un an. En proie à des difficultés financières, le board stéphanois ne devrait pas laisser passer une pareille opportunité de rentrée des fonds. Transfermarkt estime la valeur marchande de Nadé à 300 000 euros. Cette saison, il a disputé 32 matchs avec Quevilly, dont 30 titularisations, pour un but et le même nombre de passes décisives. Formé à Sainté, il n’a disputé qu’une seule rencontre avec l’équipe première. C’était pendant la saison 2016/2017 lors d’une défaite en Ligue 1 face à l’AS Nancy.