Mercato OL : 22M€, Juninho tient le successeur de Memphis Depay

Publié par JEAN-LUC D le 17 mai 2021 à 15:00

En fin de contrat le 30 juin prochain, Memphis Depay a refusé de prolonger l’aventure au Groupama Stadium. L’attaquant néerlandais va donc quitter Lyon à l’issue de la saison. Pour assurer sa succession, Juninho, le directeur sportif du club olympien, a lancé le mercato OL pour renforcer l’effectif des Gones, puis est tombé sur une bonne affaire en Italie.

Mercato OL : Juninho insiste pour Jérémie Boga

En quête d’un nouvel attaquant pour la saison prochaine, les directeurs de l'Olympique Lyonnais sont intéressés par le profil de Jérémie Boga, l’international ivoirien évoluant à Sassuolo, en Serie A, selon les informations du journal L’Équipe. Toujours selon la même source, le mercato OL va s’animer dans quelques semaines, puisque Juninho a déjà lancé les grandes manoeuvres pour tenter de convaincre l’ancien ailier de Chelsea à revenir en Ligue 1 après son bref passage à Rennes entre 2015 et 2016.

Le patron du recrutement lyonnais a notamment approché son homologue de Sassuolo et l’entourage du joueur de 24 ans pour se renseigner sur la faisabilité d'un éventuel transfert cet été. Auteur d’une bonne saison en 2019-2020, Jérémie Boga est moins performant cette année avec seulement 3 buts et 2 passes décisives en 25 matchs, mais cela ne semble pas décourager l’actuel 4e du championnat français. Cependant, pour attirer le jeune joueur, Lyon va devoir mettre la main à la poche et défier la concurrence.

Grosse bataille à prévoir pour Jérémie Boga ?

Le mercato OL n’est pas encore lancé, mais Juninho est d’ores et déjà prévenu : pour avoir Jérémie Boga, il va falloir batailler. L’Équipe explique en effet que si l’attaquant de Sassuolo est estimé à 22 millions d’euros et que son transfert peut se conclure entre 15 et 20 millions d’euros, Juninho devra faire face à la concurrence de l’OM et plusieurs clubs italiens de rang.

En quête d’un ailier pour compenser le départ de Florian Thauvin la saison prochaine, le président marseillais Pablo Longoria a lui aussi flashé sur le profil de Jérémie Boga. Reste maintenant à savoir qui des deux clubs olympiens raflera la mise dans ce dossier.

Affaire à suivre…