Arsenal Mercato : Un brésilien sur le départ ?

Publié par Melvin le 17 mai 2021 à 20:00

Actuel 9e de Premier League et éliminé en demi-finale d'Europa League, Arsenal vit une saison bien chaotique. Le club londonien ne disputera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Ce qui ne lui est plus arrivé depuis 25 ans. Conséquence de cet échec, les Gunners vont connaître un important renouvellement de leur effectif et du staff technique. Si l'avenir de Mikel Arteta s'inscrit en pointillé, celui de Willian devrait se décanter très rapidement.

Willian : d'Arsenal à l'Inter Miami

L'internation brésilien est plus que jamais sur le départ. En effet, selon Sky Sports, l'Inter Miami a fait de sa priorité l'ailier d'Arsenal. Auteur d'une saison médiocre (1 but et 5 passes décisives), l'ex-joueur de Chelsea ne sera pas retenu par la direction du club londonien, soucieux d'économiser son salaire conséquent. Arrivé libre l'été dernier en provenance de Chelsea, le natif de Ribeirão Pires n'est jamais parvenu à montrer son immense talent sous le maillot des gunners. Ce dernier ne serait pas insensible à l'intérêt du club américain présidé par David Beckham. L'inter Miami souhaite avec Willian récupérer un nouveau grand nom pour continuer à se développer outre-atlantique.

David Luiz sur le départ, plusieurs joueurs écartés

Outre le dossier Willian, un loft de quatre joueurs indésirables semble se confirmer du côté d'Arsenal. En effet, David Luiz a lui aussi annoncé son départ dès cet été. Ce dernier n'aurait de toute façon pas été conservé par le club londonien qui a préféré ne pas le prolonger à l'issue de la saison. D'autres joueurs pourraient suivre le chemin du brésilien. C'est le cas d'Hector Bellerin qui semble plus que jamais sur le départ. Enfin, Granit Xhaka, le mal aimé d'Arsenal, va également devoir se trouver un nouveau point de chute.