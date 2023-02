PSG Mercato : Lionel Messi en route vers l’Inter Milan ?

Publié par JEAN-LUC D le 23 février 2023 à 14:37

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain et annoncé aux États-Unis et au FC Barcelone, Lionel Messi pourrait finalement décider l'Inter Milan.

En négociations avec le Paris Saint-Germain pour une prolongation de son contrat, qui expire le 30 juin prochain, Lionel Messi serait désormais de plus en plus porté vers un changement d’air à l’issue de la saison. D’après les informations du quotidien sportif L’Équipe, le septuple Ballon d’Or hésiterait sérieusement à poursuivre son aventure en Ligue 1.

Une tendance confirmée par le média espagnol Catalunya Radio, qui révèle que les représentants de l’attaquant de 35 ans auraient rencontré la direction du FC Barcelone afin d’évoquer un éventuel retour de la Pulga en Catalogne, contrairement aux dernières déclarations de son père. Alors que Phil Neville, l’entraîneur de l’Inter Miami, l’attend déjà en Major League Soccer, aux États-Unis, l’international argentin pourrait finalement faire le choix de retourner dans son club de coeur, le FC Barcelone. Mais le club blaugrana n’est pas la seule destination possible de Lionel Messi en Europe.

PSG Mercato : Les fans de l’Inter Milan réclament Lionel Messi

À la faveur d’une interview accordée dernièrement à The Athletic, le manager de l’Inter Miami s’est excité à l’idée de voir débarquer prochainement Lionel Messi dans le championnat nord-américain. « Je pense que cela va plus loin que l'Inter Miami. Je pense que c'est pour la MLS. C’est quelque chose de grand pour la MLS. Je pense que ce serait probablement la plus grosse signature jamais réalisée dans le sport américain », a déclaré Phil Neville.

Mais en Italie, certains supporters de l’Inter Milan réclament à leur président Steven Zhang de tenter le coup Lionel Messi cet été. « Emmenez-nous Messi ! », ont lancé des Tifosi au dirigeant chinois, qui sortait d’un déjeuner à Milan, dans des propos rapportés par TMW.