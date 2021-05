PSG Mercato : C’est fait, Leonardo tient sa première signature !

Publié par JEAN-LUC D le 17 mai 2021 à 16:00

Le mercato estival n’ouvre ses portes que le 9 juin prochain, mais Leonardo s’active déjà pour renforcer le prochain effectif du PSG. Le directeur sportif du club de la capitale a déjà bouclé une première affaire pour les Rouges et Bleus.

Julian Draxler prolongé au PSG jusqu’en 2024

L’affaire était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines déjà. Ce lundi, RMC Sports et le site spécialisé Paris United confirment que c’est désormais fait. Arrivé au Paris Saint-Germain durant le mercato hivernal de 2017 contre un chèque de 40 millions d’euros, Julian Draxler va rester et poursuivre son aventure dans la capitale. Libre le 30 juin prochain, le milieu de terrain offensif a trouvé un accord avec Leonardo pour un nouveau bail de trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2024.

« La prolongation de Julian Draxler au PSG est désormais actée. L'international allemand s'est engagé aujourd'hui pour trois ans avec le club de la capitale. Il ne manque plus que l'officialisation de ce nouveau contrat », écrit le journaliste Loïc Tanzi de la radio métropolitaine. Une information confirmée par Saber Desfarges, ancien journaliste de Téléfoot, : « Oui… Baisse de salaire et contrat de 3 ans. Accord bel et bien bouclé. »

Une bonne nouvelle pour Mauricio Pochettino

Si ses débuts au PSG ont été très prometteurs, Julian Draxler s’est peu à peu effacé du radar avec des prestations en demi-teinte. Au point où son départ cet été était acté en interne par Leonardo. Mais l’arrivée de Mauricio Pochettino a tout changé pour l’ancien meneur de jeu de Wolfsburg. En effet, après une première partie de saison compliquée, Draxler a retrouvé du temps de jeu et de la confiance sous les ordres du successeur de Thomas Tuchel.

Convaincu par les qualités du joueur, le nouvel entraîneur du PSG a demandé à sa direction de ne pas le laisser partir à la fin de la saison. Leonardo a donc finalement changé d’avis et proposé au compatriote de Thilo Kehrer de s’inscrire dans la durée avec le Paris Saint-Germain. La prolongation de Draxler est donc une bonne nouvelle pour Pochettino !