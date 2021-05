PSG Malaise : Un drame évité de justesse au domicile de Neymar ?

Publié par JEAN-LUC D le 18 mai 2021 à 01:47

Cette saison, beaucoup de joueurs du PSG ont vécu des cauchemars dans leurs domiciles respectifs. À la veille de la victoire contre le Stade de Reims (4-0), dimanche, lors de la 37e journée de Ligue 1, c’est Neymar qui a été au cœur de l'attention.

Un homme interpellé après s'être introduit chez Neymar

Une visite pour le moins inattendue par Neymar et sa famille. En effet, d’après les révélations du journal L’Équipe, un homme a été arrêté par le service de sécurité de la star brésilienne du Paris Saint-Germain après avoir pénétré dans la résidence de l’ami de Kylian Mbappé. Le média francilien indique que l’inconnu s’est introduit dans l’immense demeure à Bourgival dans la nuit de samedi à dimanche pour une raison religieuse.

« L’intrus a même réussi à s’approcher à quelques mètres de la porte d’entrée de la villa de Neymar, avant d’être mis en fuite. Âgé de 26 ans et de nationalité angolaise, il a été trouvé porteur d’un sac à dos dans lequel se trouvaient plusieurs bibles. Conduit au commissariat central de Versailles, il aurait expliqué aux policiers qu’il désirait rencontrer la star de l’équipe parisienne afin de lui transmettre la parole de Dieu », explique le quotidien sportif. Après cette escapade, l’intrus a été placé en hôpital psychiatrique.

Un fait divers trop régulier au PSG

Le fait divers qui s’est produit chez Neymar n’est pas une nouveauté au Paris Saint-Germain. Avant l’ancien milieu de terrain offensif du FC Barcelone, plusieurs autres joueurs parisiens ont déjà reçu la visite de visiteurs inattendus. En mars, Angel Di Maria avait dû quitter le terrain et ses coéquipiers pendant le match contre le FC Nantes (1-2), lors de la 29e journée de Ligue 1, pour aller consoler son épouse et ses enfants, choqués par le cambriolage de leur maison qui s’était déroulé en leur présence.

Il y a eu ensuite Marquinhos dont le père avait été séquestré en compagnie de ses petit-enfants de 13 et 16 ans. Les gardiens de but parisiens Keylor Navas et Sergio Rico ont aussi vécu ce genre de soirée rocambolesque.