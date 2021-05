PSG Mercato : Dernière tentative colossale pour Messi !

Publié par JEAN-LUC D le 18 mai 2021 à 12:30

Lundi, le journaliste qatari Mohammed Al Kaabi, qui avait été le premier à annoncer la prolongation de Neymar en février dernier, a révélé qu’un accord est proche entre Lionel Messi et le PSG. Toutefois, le Barça ne semble pas avoir dit son dernier mot dans ce dossier.

La riposte du Barça pour l’avenir de Lionel Messi

Alors que le capitaine du Real Madrid Sergio Ramos, libre le 30 juin prochain, est fortement pressenti au Paris Saint-Germain dès cet été, Nasser Al-Khelaïfi veut également attirer une autre grosse star de la Liga : Lionel Messi. En fin de contrat, l’international argentin de 33 ans n’a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone et les dirigeants parisiens tentent depuis des mois de le convaincre de venir rejoindre son ami Neymar dans la capitale française.

Tarik Diap, consultant sur la chaîne BeIN Sports, qui appartient au propriétaire du Paris Saint-Germain, assure que « Lionel Messi jouera au PSG la saison prochaine », tandis que le célèbre journaliste qatari Mohammed Al Kaabi confirme que « l’accord se rapproche de plus en plus ! » entre le septuple Ballon d’Or et le club entraîné par Mauricio Pochettino. Mais la presse espagnole lâche ce mardi une nouvelle info retentissante dans ce dossier. En effet, d’après les renseignements recueillis par le journaliste Jota Jordi dans l’émission El Chiringuito, Joan Laporta prévoit de proposer à Messi un contrat de dix ans avec le FC Barcelone.

L’objectif du nouveau président des Blaugranas avec ce bail, est de permettre à la Pulga de finir sa carrière en Catalogne avec notamment une baisse de salaire et un rôle d’ambassadeur pour le Barça dans le futur. Toujours selon la même source espagnole, cette offre pourrait bien faire changer la donne dans cette affaire puisque le compatriote d’Angel Di Maria accorde sa priorité à Barcelone. Mais que va décider Messi pour son avenir ?

La réponse de Lionel Messi attendue par le PSG et le Barça

Selon le journal Mundo Deportivo, le natif de Rosario dispose bel et bien d’une offre « monstrueuse » du PSG, mais n’a pas encore pris de décision. Si le Barça tente bien de renverser la vapeur dans ce dossier, la décision du joueur ne sera pas connue avant la fin de la saison. Le média explique que Messi veut se concentrer sur les derniers matchs du championnat et profiter des vacances pour prendre sa décision. Le Paris SG et le Barça vont donc devoir patienter avant d’être fixés définitivement dans cette affaire.