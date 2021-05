PSG Mercato : Accord confirmé entre Sergio Ramos et Leonardo

Publié par JEAN-LUC D le 17 mai 2021 à 21:00

En fin de contrat après seize années sous le maillot du Real Madrid, Sergio Ramos s’apprête à débarquer sous les couleurs du PSG. L’affaire entre le légendaire capitaine merengue et le club parisien prend de plus en plus d’épaisseur.

Mercato PSG : Sergio Ramos de plus en plus proche

Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar ont-ils décidé de dépouiller la Liga au profit de la Ligue 1 et du Paris Saint-Germain ? Quatre ans après Neymar (recruté au Barça pour 222M€) et deux ans après Keylor Navas(arrivé du Real Madrid contre 15M€), le PSG est à nouveau à la baguette pour réaliser un coup en Espagne. En effet, alors qu’un accord est annoncé proche entre le PSG et Lionel Messi, une arrivée de Sergio Ramos dans la capitale se dessine également. Selon la presse espagnole, le capitaine du Real Madrid a bel et bien trouvé un accord avec le club parisien pour signer un contrat de deux saisons avec une troisième année en option.

D’après les indiscrétions du média espagnol Todofichajes, Mauricio Pochettino va être le prochain entraîneur de Sergio Ramos dès cet été. Malgré une dernière grosse tentative de Manchester United, l’international espagnol de 35 ans a préféré le PSG pour ses dernières années au haut niveau.

La date de l’officialisation déjà connue ?

En négociations avec son président Florentino Pérez pour une prolongation de son contrat qui touche à sa fin le 30 juin prochain, Ramos n’a pas trouvé d’accord avec le Real Madrid. Après seize années de bons et loyaux services, le défenseur central espagnol va changer d’air cet été pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Todofichajes assure même que l’affaire est bouclée entre les deux parties et que son officialisation devrait se faire après la dernière journée du championnat espagnol.