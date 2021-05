OL Mercato : Juninho candidat à la succession de Garcia ?

Publié par ALEXIS le 18 mai 2021 à 17:00

L’ OL cherche le successeur de Rudi Garcia, dont le contrat expire le 30 juin 2021. Plusieurs noms, dont celui de Christophe Galtier, circulent au sein du club rhodanien. La carte Juninho est également évoquée.

OL : Juninho à la place de Rudi Garcia ?

La liste des entraîneurs, dont le nom est associé à l’ OL pour remplacer Rudi Garcia, ne cesse de s’allonger. Christophe Galtier, coach du LOSC est en tête. Roberto De Zerbi (US Sassuolo), Paulo Fonseca (AS Rome), Marcelo Gallardo (River Plate), ou encore Patrick Vieira (libre depuis son départ de l’OGC Nice) sont également cités sur le calepin de Juninho, directeur sportif du club. Justement, en parlant du dirigeant brésilien, il serait aussi intéressé par le poste de coach de l’Olympique Lyonnais. Selon France Football, l’ancien buteur des Gones pourrait prendre la place de Rudi Garcia si le profil des candidats ne correspond pas à celui recherché par le club.

La source s’appuie sur les bons rapports de Juninho avec les joueurs de l’équipe lyonnaise pour soutenir son annonce. En tout cas, la direction de l’ OL étudie la possibilité de nommer l’ancienne gloire comme entraîneur principal, si l’on en croit l’hebdomadaire. Ayant mis un terme à sa carrière de footballeur au Vasco de Gama en janvier 2014, Juninho n'a jamais entraîné de club.

Qui est Juninho ?

Ancien milieu offensif, Juninho (46 ans) est un emblématique joueur de l’ Olympique Lyonnais. Spécialiste des coups francs, il a été l’un des artisans des 7 titres consécutifs de champion de France remportés par l'OL (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008). Il a joué 344 matchs sous le maillot de l' OL, a marqué 100 buts et a délivré 72 passes décisives, entre 2001 et 2009. Revenu à Lyon en mai 2019, il a été nommé directeur sportif par Jean-Michel Aulas qui a tenu le Brésilien en estime.