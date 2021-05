OL Mercato : Un cadre de Garcia envoie un message fort à Aulas

Publié par JEAN-LUC D le 16 mai 2021 à 00:00

À deux journées de la fin du championnat et à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, certains joueurs se prononcent déjà sur leur avenir. Alors que son cas n’est pas encore tranché sur le banc de l’ OL, Rudi Garcia n’est pas le seul dans cette situation.

OL Mercato : De Sciglio fait une grande annonce sur son avenir

Prêté sans option d'achat par la Juventus de Turin cette saison, Mattia De Sciglio se sent bien à l’Olympique Lyonnais. Il faut dire que grâce à sa polyvalence, l’international italien a rapidement trouvé sa place au sein de l’effectif des Gones. D’ailleurs, alors que sa période de cession approche de sa fin, le joueur de 28 ans a ouvertement avoué son envie de poursuivre l’aventure avec le club du président Jean-Michel Aulas.

« Mon futur ? J'aimerais rester ici à Lyon, où je me sens bien sur et en dehors du terrain, ou tenter une nouvelle expérience à l'étranger. Peut-être en Angleterre. La Premier League me fascine et j'ai toujours eu un faible pour Chelsea. Cependant, pour le moment, j'ai uniquement en tête Lyon et la fin du championnat », a expliqué Mattia De Sciglio lors d’une interview accordée au quotidien transalpin Tuttosport.

La Juventus Turin trop gourmande pour Mattia De Sciglio ?

D’après les informations de Calciomercato, l’Olympique Lyonnais veut conserver définitivement Mattia De Sciglio, mais les dirigeants de la Juventus de Turin se montrent trop gourmands. Le média transalpin explique que Juninho, le directeur sportif du club lyonnais, a entamé des négociations pour un transfert sec de l’ancien latéral de l’AC Milan, mais la Vieille Dame réclame une somme supérieure à 3 millions d’euros alors qu’il ne reste qu’un an de contrat au défenseur.

Convaincu par les prestations du compatriote de Marco Verratti durant les 32 matches toutes compétitions confondues qu'il a déjà disputés sous les couleurs rhodaniennes, Aulas et Juninho ne comptent toutefois pas se ruiner pour l'acquérir.