RC Lens Mercato : Direction l'Angleterre pour Jonathan Clauss ?

Publié par Melvin le 19 mai 2021 à 17:15

Auteur d'une saison exceptionnelle, le RC Lens n'en finit pas d'étonner. Les hommes de Franck Haise peuvent encore espérer de disputer l'Europa Conférence League en cas de victoire contre l'AS Monaco lors de la dernière journée de Ligue 1. Une occasion inespérée pour le club artésien promu cette saison. Grand artisan de la surprenante saison du club, présidé par Joseph Oughourlian, Jonathan Clauss est l'une des révélations de cette année.

Jonathan Clauss proche d'un départ du RC Lens ?

Il se pourrait bien que Jonathan Clauss quitte déjà le RC Lens après seulement une saison effectuée avec les Sang et Or. En effet, selon les informations de Kicker, Manchester City ou encore Chelsea ont fait part de leur intérêt pour le natif de Strasbourg. Auteur de 3 buts et 6 passes décisives, le latéral droit s'est distingué pour sa première saison avec le RC Lens. Arrivé pour la modique somme d'1 million d'euros, ce dernier pourrait rapporter gros au club lensois. Sous contrat jusqu'en 2023, Clauss pourrait quitter Lens pour une somme estimée entre 6 et 10 millions d’euros.

Le demi-frère de Raphaël Varane passe pro au RC Lens !

Outre l'avenir de Jonathan Clauss, les Sang et Or prépare l'avenir du club. C'est dans cette optique que le club a annoncé la signature de Jonathan Varane, le demi-frère de Raphaël Varane. Arnaud Pouille, le directeur général du club est revenu sur cette signature. « Toutes nos félicitations à Jonathan pour ce premier contrat professionnel. Cela récompense tous les efforts qu’il a fourni depuis de longues années sous le maillot sang et or, et plus particulièrement sur les derniers mois. Il a montré de belles choses sur le plan sportif et humain quand il intégrait le groupe professionnel cette saison », s'est-il exprimé sur le site officiel du club. Alors Jonathan Varane aura-t-il un grand destin au RC Lens ? Réponse dans les années à venir.