FC Nantes Mercato : City, un gros raté des Canaris révélé

Publié par Ange A. le 06 mai 2021 à 05:30

Responsable du recrutement des jeunes du FC Nantes, Matthieu Bideau vient de révéler un de ses plus gros ratés. Le dirigeant nantais confie ne pas avoir cru en un joueur aujourd’hui star du côté de Manchester City.

Le FC Nantes proche de signer une star de City

Alors que le FC Nantes joue le maintien, Randal Kolo Muani est sans doute la révélation nantaise cette saison. L’avant-centre de 22 ans compte 5 buts et 6 passes décisives. Comme l’avait indiqué Matthieu Bideau, le jeune attaquant aurait pu quitter Nantes en début de saison pour un nouveau prêt. Mais avec la recrudescence des cas de Covid au sein de l’effectif professionnel des Canaris, la direction avait décidé de le conserver. Proche de perdre Kolo Muani, le club des bords de l’Erdre avait raté l’occasion de signer un Algérien aujourd’hui à Manchester City. Dans son livre intitulé « Je veux devenir Footballeur Professionnel », le responsable canari avoue ne pas avoir cru à l’époque en Riyad Mahrez.

Riyad Mahrez, « un goût amer » pour Bideau

Matthieu Bideau assure qu’il avait l’occasion de mettre la main sur le capitaine des Fennecs. « Après son année à Quimper, en CFA, il serait venu au FC Nantes si nous l’avions sollicité, c’est certain. Mais je n’ai jamais réellement forcé le club à le faire. Pour être clair, je n’y ai pas cru. Ce qu’il fait aujourd’hui en Premier League et avec l’équipe d’Algérie me laisse un goût amer », regrette le responsable du FCN. Joueur de Manchester City depuis 2018, Riyad Mahrez vient d’envoyer les Citizens en finale de la Ligue des champions. Auteur de trois buts contre le PSG en demi-finales, dont un doublé au retour, l’ailier de 30 ans a été le grand artisan de la qualification des Skyblues.