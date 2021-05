EDF : Benzema-Mbappé-Griezmann, une attaque de titan à l'Euro !

Publié par Timothy le 19 mai 2021 à 13:30

Pour l'Euro 2021, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a officialisé, hier soir, la liste des 26 joueurs convoqués du 11 juin au 11 juillet 2021. La grande nouvelle est bien évidemment le retour de Karim Benzema chez les Bleus, après cinq ans et demi d'absence.

L'objectif pour l'équipe de France est de remporter un troisième titre après ceux de 1984 et 2000. Pour se qualifier pour l'Euro 2020, reporté d’un an à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, la France s'était qualifiée dans son groupe devant la Turquie. Intégrée dans le groupe F, la sélection tricolore rencontrera d'abord l’Allemagne, le 15 juin à Munich, avant d'affronter la Hongrie, le 19 juin et de terminer contre le Portugal, le 23 juin, avant d’éventuels huitièmes de finale.

Euro : Benzema-Mbappé-Griezmann, "la meilleure attaque du monde"

En sélectionnant Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, Didier Deschamps a peut-être formé "la meilleure attaque du monde", défend Jérôme Rothen. C'est sûr que voir ces trois noms alignés sur la feuille de match ne peut faire que saliver les supporters. "En termes de noms, c’est le meilleur, oui. Tu prends toutes les nations, en termes d’individualités, c’est difficile de faire mieux. Karim Benzema est dans le plus grand club du monde, est le capitaine et est performant. Kylian Mbappé a un excellent niveau, c’est l’attaquant du futur et il est déjà parmi les meilleurs. Et Antoine Griezmann, même s’il a une saison compliquée, reste Antoine Griezmann", insiste l'ex-joueur, désormais consultant sur RMC Sport.

Peu d'attaques pour rivaliser

Assez peu de nations pourront rivaliser avec ce trio de titan. Hormis la Belgique, qui peut s'appuyer sur un redoutable trident Eden Hazard - Kevin De Bruyne - Romelu Lukaku. Le Portugal tire aussi son épingle du jeu avec son trio Joao Félix – Cristiano Ronaldo - Bernardo Silva, trois titulaires faisant partie des plus grands clubs du monde. L’Allemagne bénéficie, quant à elle, d'un secteur offensif plus jeune, avec Timo Werner, Kai Havertz, Leroy Sané et Serge Gnabry.

Reste au sélectionneur Didier Deschamps de parvenir à faire cohabiter ses leaders en attaque. Pour Jean-Michel Larqué, la tâche s'annonce compliquée. Il considère l'attaque composée de Benzema-Mbappé-Griezmann, "un petit peu déséquilibrée" et opterait pour mettre Antoine Griezmann sur le banc. Mais selon Jérôme Rothen, "tu peux greffer d’autres joueurs. Ousmane Dembélé n’est pas n’importe qui, Kingsley Coman, Olivier Giroud aussi… Sur le papier, c’est alléchant. Le seul truc, c’est qu’il faut trouver la complicité et la complémentarité."