Montpellier : Der Zakarian menace de condamner le FC Nantes

Publié par ALEXIS le 19 mai 2021 à 20:00

Le FC Nantes reçoit le Montpellier HSC, dans l’ultime match décisif pour les Canaris, en cette fin de saison 2020-2021. Répondant à Antoine Kombouaré, Michel Der Zakarian a promis de ne pas faire de cadeau à son ancien club, toujours pas sauvé.

Der Zakarian : « On va essayer de gagner face au FC Nantes »

Classé 18e de Ligue 1 avant d’affronter le Montpellier HSC, le FC Nantes n’est pas encore assuré du maintien dans l’élite. Il pourrait passer par les barrages avant de connaître son sort. Michel Der Zakarian veut punir les Canaris lors de leur confrontation de dimanche (21h) au Stade de la Beaujoire. Selon l’entraîneur du MHSC, son équipe jouera crânement contre le FCN, afin de ne pas galvauder la fin de saison. « On va essayer de gagner face au FCN », a-t-il déclaré, après avoir apprécié l’état d’esprit de son équipe contre le Stade Brestois (0-0) dimanche dernier. « Je suis très content de la mentalité affichée », a souligné l’entraîneur de La Paillade. En effet, les Montpelliérains (8e avec 51 points) ont assuré leur maintien en Ligue 1 et n’ont plus de véritables enjeux lors de cette 38e et dernière journée de championnat, si ce n’est bien terminer l’exercice 2020-2021.

6 équipes à la lutte pour éviter les barrages

Contrairement à l'équipe de Michel Der Zakarian, celle d'Antoine Kombouaré est contrainte de gagner pour espérer passer devant ses concurrents directs dans la course pour le maintien en Ligue 1. Il s'agit du FC Lorient et du RC Strasbourg (41 points chacun) qui s'affrontent, mais également des Girondins de Bordeaux opposés au Stade de Reims (42 points). Notons que le FC Nantes (40 points) peut aussi coiffer sur le fil le Stade Brestois (16e avec 41 points). Il faut préciser que ces six clubs luttent pour éviter la 18e place de barragiste, car le Nîmes Olympique (19e) et le Dijon FCO (20e) sont les deux équipes reléguées en Ligue 2.