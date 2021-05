PSG Mercato : Messi, le Barça assène un terrible coup au Qatar !

Publié par JEAN-LUC D le 19 mai 2021 à 17:30

Si le PSG est donné favori pour accueillir Lionel Messi cet été, le Barça ne compte pas se laisser dépouiller aussi facilement. Le club catalan vient même de trouver une parade qui pourrait faire mouche dans ce dossier.

Un accord proche entre le PSG et Lionel Messi ?

Lundi, Mohammed Al Kaabi, journaliste qatari particulièrement bien informé sur le PSG, a lâché une bombe en annonçant sur les réseaux sociaux que « l’accord se rapproche de plus en plus » entre Lionel Messi et Nasser Al-Khelaïfi, avec un photomontage du capitaine barcelonais sous le maillot parisien. En fin de contrat et n’ayant toujours pas renouvelé son bail, l’international argentin de 33 ans se dirige donc vers un départ du Barça pour retrouver son ami Neymar au Paris Saint-Germain.

Après avoir payé la clause libératoire de Neymar l’été 2017 pour 222 millions d’euros, le Qatar est en passe de frapper un autre gros coup en Espagne avec le septuple Ballon d’Or. Le consultant Tarik Diap de BeIn Sport confirme lui aussi l'info et assure que « Messi va jouer au PSG la saison prochaine. » Qu’à cela ne tienne. Le Barça ne baisse pas les bras dans ce dossier et son nouveau président Joan Laporta, qui a fait de la prolongation du natif de Rosario, sa priorité numéro 1, est passé à l’offensive.

Le Barça sort l’artillerie lourde pour Messi

La célèbre émission espagnole El Chiringuito confirme les informations du tabloïd britannique The Times annonçant que la direction du Barça envisage d'offrir à Lionel Messi un contrat de dix ans. « Messi a énormément confiance en Laporta. Il lui a promis un contrat de dix ans. Dont deux ans en tant que joueur et deux en tant qu'ambassadeur dans une autre équipe (non européenne). Léo veut rester au Barça », explique le journaliste Alfredo Duro.

Et pour financer cet énorme projet, Joan Laporta a obtenu de la banque Goldman Sachs un refinancement de la dette du FC Barcelone à hauteur de 500 millions d’euros avec des taux d'intérêt plus bas qu'ailleurs, puisque le fonds d'investissement s'affiche aussi dans le projet Espai Barça. Un soutien inattendu qui pourrait permettre à l’actuel 3e de Liga de damer le pion au Paris Saint-Germain dans ce dossier.

Affaire à suivre…