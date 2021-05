OM Mercato : Dario Benedetto en direction de l’Espagne

Publié par ALEXIS le 19 mai 2021 à 22:30

En manque de temps de jeu à l’ OM depuis l’arrivée d’Arkadiusz Milik au Vélodrome, Dario Benedetto se cherche une porte de sortie. Il pourrait rebondir dans un club de Liga. Un accord de principe est évoqué entre l’attaquant et l’équipe espagnole menacée de relégation.

OM : Dario Benedetto d'accord avec Elche CF ?

Dario Benedetto a été relégué sur le banc de touche de l’ OM par Arkadiusz Milik. L’avant-centre arrivé en prêt du SSC Naples s’est montré décisif dès ses premiers matchs sous le maillot des Phocéens. Il a inscrit 8 buts en 14 matchs de Ligue 1 et est devenu le le meilleur buteur de l’Olympique de Marseille, à égalité de buts avec Florian Thauvin qui a joué 36 matchs. Alors que Pablo Longoria met les bouchées doubles pour le transfert définitif du buteur polonais, Dario Benedetto veut quitter les Olympiens, afin de se donner les moyens de jouer ailleurs. Selon les indiscrétions Tutto Mercato Web (TMW), l’attaquant argentin a trouvé un accord avec Elche CF, en vue de la saison prochaine. À condition que le club castillan se maintienne dans l’élite espagnole. Rappelons qu’Elche est 17e de Liga et doit gagner son dernier match contre Athletic Bilbao (samedi) pour assurer son maintien. Sinon, le prétendu accord avec Dario Benedetto ne tiendrait plus en cas de descente en deuxième division.

L'attaquant argentin transféré à 9 M€ ?

Débarqué sur la Canebière en août 2019, suite à un transfert d’un montant de 14 M€, Dario Benedetto est lié à Marseille jusqu’en juin 2023 et vaut désormais 9 M€ sur le match des transferts. Après une première saison (2019-2020) plus ou moins réussie (11 buts en 26 matchs de L1), Dario Benedetto a été en difficulté cette saison. Il n’a marqué que 5 buts en 31 matchs disputés en championnat, à une journée de la fin de la saison. Il faut noter que le N°9 de l’ OM a également été annoncé vers un retour dans son ancien club, Boca Juniors, ces dernières semaines.