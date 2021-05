PSG Mercato : La décision de Messi connue dans 48 heures ?

Publié par JEAN-LUC D le 20 mai 2021 à 15:00

En fin de contrat avec le Barça, Lionel Messi dispose d’une offre du PSG sur la base d’un contrat de deux ans et une troisième saison en option. Et aux dernières nouvelles, la star argentine s’apprête à prendre la parole pour faire le point sur son avenir.

Lionel Messi tient trois offres en main

Au FC Barcelone depuis 2000 et ses débuts chez les jeunes, Lionel Messi touche au terme de son engagement le 30 juin prochain. Si la nouvelle direction du club conduite par Joan Laporta veut absolument le convaincre de prolonger et finir sa carrière en Catalogne, le septuple Ballon d’Or n’a pas encore pris sa décision. Notamment en raison de propositions juteuses de gros clubs européens. D’après des sources espagnoles, le Paris Saint-Germain a transmis à Messi une offre de deux années de contrat et une troisième saison supplémentaire en option, avec un salaire à la dimension du joueur de 33 ans.

Dernièrement, un journaliste qatari, bien introduit dans les arcanes du PSG, a assuré que « l’accord se rapproche de plus en plus » entre le président parisien Nasser Al-Khelaïfi et le compatriote de Mauricio Pochettino. Manchester City et le Bayern Munich sont aussi sur les rangs pour tenter d’attirer l’international argentin du Barça. Hier, la célèbre émission espagnole El Chiringuito a annoncé que La Pulga pourrait attendre jusqu’à juillet et après la Copa América, pour se décider concernant la suite de sa carrière. Mais cela pourrait intervenir plus tôt que prévu.

Lionel Messi sortira enfin du silence samedi

D’après les toutes dernières informations du quotidien catalan Mundo Deportivo, Lionel Messi va prendre la parole samedi à l'occasion d'un entretien exclusif accordé au journal argentin Olé. Alors que l’avenir du natif de Rosario alimente toutes les conversations, ce rendez-vous est plus qu’attendu afin d’en savoir plus sur les intentions du meilleur buteur de l’histoire du FC Barcelone pour la suite de sa carrière. Le Barça, le Paris SG et Manchester City sont donc à l’écoute…