PSG Mercato : Messi, un atout insoupçonné pour Paris dévoilé

Publié par JEAN-LUC D le 20 mai 2021 à 18:00

L’avenir de Lionel Messi, en fin de contrat au Barça et annoncé proche du PSG, continue d’alimenter les grosses rumeurs mercato. Aux dernières nouvelles, le Paris Saint-Germain aurait une énorme ouverture dans l’optique d’une arrivée de la star argentine.

Le père de Messi veut qu'il rejoigne le PSG

Libre le 30 juin prochain, Lionel Messi continue d’entretenir le flou en ce qui concerne la suite de sa carrière. À 33 ans, le septuple Ballon d’Or est encore très loin de la retraite et ne manque pas de prétendants. Si le FC Barcelone a acquis un énorme prêt de 500 millions d’euros auprès la banque Goldman Sachs afin d’offrir à l’international argentin un nouveau contrat majeur de 10 ans, le Paris Saint-germain est aussi prêt à dérouler le tapis rouge pour le voir débarquer dans la capitale française cet été.

Sans compter que Pep Guardiola rêve de travailler à nouveau avec lui du côté de Manchester City après leur première collaboration à Barcelone de 2008 à 2012. Mais d’après les dernières informations de la région parisienne, le champion de France en titre vient de recevoir un soutien incontestable. En effet, le journal Le Parisien révèle que Jorge Messi, le père du capitaine barcelonais, ainsi que l'un de ses frères, le poussent à rejoindre son ami Neymar au Paris Saint-Germain, club qui est à même de lui offrir une belle prime à la signature, un meilleur salaire que Joan Laporta et un projet sportif séduisant avec Mbappé et Neymar.

Pas de décision avant juillet ?

Ce jeudi, le quotidien catalan Mundo Deportivo a indiqué que Messi va prendre la parole samedi à l’occasion d’une interview qu’il accorde au journal argentin Olé. Si la décision de l’attaquant des Blaugranas est attendue, d’autres sources espagnoles assurent qu’il faudra encore patienter et que Messi annoncera sa décision avant le début de la Copa América, qui débute le 11 juin et se termine le 11 juillet. Le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone et Manchester City vont donc devoir attendre encore avant d’être fixés.