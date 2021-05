ASSE : Enfin une date pour la vente de l’AS Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 21 mai 2021 à 01:30

Mise en vente officiellement le 13 avril dernier, l’ ASSE va connaître un nouveau propriétaire bientôt. Le président du Directoire du club ligérien, Roland Romeyer, a dévoilé une date importante pour la reprise en main des Verts.

Vente de l' ASSE : Romeyer, « il y aura du nouveau au 1er juillet »

L’ ASSE n’a toujours pas trouvé preneur depuis sa mise en vente officielle il y a un peu plus d’un mois. Plusieurs noms de personnalité et groupes d’investisseurs ont été associés au club stéphanois, mais sans que leur prétendu intérêt ne soit concrétisé par un rachat, du moins pour l’instant. Toutefois, une délai a été fixé par Roland Romeyer, lors de son point sur la vente de l’AS Saint-Étienne. Il a fait savoir « qu’il y aura du nouveau d’ici le 1er juillet », sur RMC, dans Top of the Foot. Le co-propriétaire des Verts a également donné la raison principale de la mise en vente de l’ ASSE. Il assure que « ce n'est pas une histoire d'argent, mais de pérennisation du club à un moment où il y a eu des choses inédites qui ont plombé le football français ». « C’est un problème de succession. Il faut savoir passer le relais… En plus, dans un moment inédit, avec la pandémie et Mediapro, il faut assurer l'avenir du club parce qu'on aime le club. J'aime le club, et on essaie de trouver les moyens financiers pour pérenniser le club », a expliqué Roland Romeyer.

Actionnaire à vie à l'AS Saint-Étienne

Le dirigeant de 75 ans a toujours affirmé qu’il souhaite prendre du recul, mais ne veut pas laisser son club si cher entre les mains d’investisseurs aventuriers. Il a encore promis de « prendre sa retraite un jour ou l'autre », mais il veut « transmettre le flambeau dans de bonnes conditions ». L’associé de Bernard Caïazzo a confirmé ensuite qu'il va effectivement se retirer, mais il souhaite « que les Stéphanois soient fiers des résultats » après son retrait. Pour finir, il a fait savoir qu’il « gardera des actions à l’ ASSE jusqu'à ma mort ». « Je serai là pour éventuellement conseiller, parce que je tiens à ce que le club réalise des résultats comme il se doit. Parce que l'AS Saint-Étienne, c'est la coupe d'Europe et ça doit jouer entre les 4e et 6e places ».