ASSE Mercato : Officiel, Debuchy et Monnet-Paquet libérés !

Publié par ALEXIS le 21 mai 2021 à 14:30

La décision officielle de l’ ASSE pour Mathieu Debuchy et Kévin Monnet-Paquet est tombée, ce vendredi 21 mai. Leur aventure avec le club ligérien s’arrête dimanche soir, après le dernier match de Ligue 1 contre le Dijon FCO. En effet, leur contrat qui expire le 30 juin 2021 n’a pas été prolongé.

ASSE : Pas de prolongation pour Debuchy et Monnet-Paquet

Dans un communiqué officiel, l’ ASSE a officialisé le départ de son capitaine Mathieu Debuchy et du polyvalent Kévin Monnet-Paquet surnommé le "couteau suisse". En fin de contrat en juin 2021, le défenseur latéral droit et l’ailier gauche n’ont pas été prolongés, comme pressenti. « L’AS Saint-Étienne remercie Mathieu Debuchy pour son état d’esprit irréprochable, son engagement sans retenue et son expertise de défenseur de haut niveau », a écrit le club ligérien sur son site internet, tout en rappelant les performances du défenseur sous le maillot des Verts.

L’ ASSE a également remercié Kévin Monnet-Paquet pour ses services rendus au club depuis son arrivée du FC Lorient en juin 2014. « Attaquant de formation, KMP s’est imposé comme un joueur modèle grâce à sa polyvalence, sa capacité à répéter les efforts et sa volonté de se mettre au service de l’équipe. Il a su gagner le cœur des supporters par son sens du devoir. Sa force de caractère l’a aidé à surmonter deux épreuves, en l’occurrence deux ruptures des ligaments croisés à un genou. L’AS Saint-Étienne remercie Kévin Monnet-Paquet pour son implication et la régularité de ses performances », a communiqué Sainté.

Stats des deux joueurs libérés

Kévin Monnet-Paquet (32 ans) a passé sept saisons consécutives à l’ ASSE. Il a disputé 208 matchs, dont 29 matchs en UEFA Europa League avec les Stéphanois. Il a marqué 19 buts pour 10 passes décisives. Quant à Mathieu Debuchy (36 ans en juillet), il a rejoint Sainté en janvier 2018 en provenance d'Arsenal. Il compte 97 matchs avec l'équipe dirigée par Claude Puel, pour 12 buts inscrits et 7 passes décisives offertes.