ASSE : Un ancien capitaine de Saint-Etienne révèle un coup de Puel

Publié par ALEXIS le 06 mars 2023 à 23:35

Ayant quitté l’ ASSE à la fin de son contrat, Debuchy fait des révélations sur son départ. Il avoue avoir été poussé dehors, alors qu’il voulait prolonger.

Mathieu Debuchy a passé trois saisons et demie à l’ ASSE (de janvier 2018 à juin 2021) et il garde de bons souvenirs du club ligérien. Cependant, il regrette de n’avoir pas pu finir sa carrière à l’AS Saint-Etienne, alors qu’il le désirait vivement. Dans un entretien chez Colinterview, le défenseur fait savoir qu’il avait l’accord de Roland Romeyer pour prolonger son contrat à l’été 2021, et ainsi finir sa carrière sous le maillot des Verts. Mais cela n’a pas été possible finalement, du fait de Claude Puel, qui cumulait le poste d’entraineur principal et manager général de l’ ASSE.

« J’avais soumis l’idée, l’envie de terminer ma carrière à Saint-Etienne. Le président (Roland Romeyer) était ok avec ça. Il était favorable à 100% à l’idée de me prolonger », a révélé Mathieu Debuchy.

ASSE : Debuchy, « ça m’a fait de la peine de quitter Saint-Etienne »

Finalement, l'arrière droit de 37 ans avait été laissé libre. Il avait ainsi rejoint Valenciennes FC en Ligue 2. Et il y est sous contrat jusqu'en juin 2023. « J’ai su dans la deuxième partie de la saison 2020-2021, à peu près au mois de février (2021) où le coach me dit : ‘’on verra un peu plus tard, on attend de ses maintenir et on voit après’’. Et avant l’avant-dernier match à domicile […], j’avais compris en fait.

L’entraineur nous l’a dit droit dans les yeux. Ça a été un coup dur pour moi, parce que je me voyais bien finir ma carrière à l’ ASSE. J’ai pris beaucoup de plaisir, j’ai donné le maximum pour ce club. J’ai eu une bonne relation avec les supporters. Donc ça m’a fait de la peine de quitter le club », a raconté Mathieu Debuchy.

L'ancien joueur d'Arsenal a disputé 97 matchs avec les Verts, pour 12 buts inscrits et 7 passes décisives. Il avait même été capitaine de l'équipe stéphanoise, à partir de février 2020, à la suite de la mise à l'écart de Stéphane Ruffier.