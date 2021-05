PSG Mercato : Le Barça accorde son autorisation à Lionel Messi

Publié par JEAN-LUC D le 21 mai 2021 à 16:30

En fin de contrat au FC Barcelone, Lionel Messi n’a pas encore pris de décision concernant la suite de sa carrière. Le PSG et Manchester City sont notamment cités sur ses traces pour le prochain mercato estival. En attendant, le club vient d’accorder une autorisation à sa star argentine.

La décision de Lionel Messi toujours attendue

Arrivé en 2000 chez les jeunes, Lionel Messi va-t-il mettre un terme à plus de 20 ans de fidélité au FC Barcelone cet été ? Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, l’international argentin de 33 ans n’a pas encore prolongé son contrat et les rumeurs enflent concernant son avenir. Récemment, un journaliste qatari, bien introduit dans les arcanes du Paris Saint-Germain, a publiquement annoncé que « Lionel Messi jouera au PSG la saison prochain ».

Mohammed Al Kaabi, l’insider qatari, qui avait été le premier à annoncer en février dernier une prolongation de Neymar, a confirmé cette information en précisant même que « l’accord se rapproche de plus en plus ! », entre Nasser Al-Khelaïfi et l’entourage de Messi, qui le pousse vers la capitale française, selon le quotidien Le Parisien.

De son côté, le quotidien catalan Mundo Deportivo indique que Messi n’annoncera pas sa décision avant le début de la Copa América, qui débute le 11 juin et se termine le 11 juillet. Alors que l’avenir de son capitaine alimente toutes les conversations, le FC Barcelone vient de prendre une grande décision.

Lionel Messi autorisé à partir en vacances

En effet, dans un communiqué officiel publié sur son site, le club espagnol a annoncé que le septuple Ballon d’Or a été autorisé à ne pas disputer le dernier match de Liga contre Eibar ce samedi. Messi qui ne s’entraîne d’ailleurs plus avec le groupe de Ronald Koeman peut donc faire ses valises et aller en vacances en attendant la Copa América qu’il va disputer cet été avec l’Argentine. Reste maintenant à savoir si La Pulga portera à nouveau le maillot blaugrana la saison prochaine ou s’il rejoindra son ami Neymar au Paris SG.

Affaire à suivre…