Mercato : PSG - Tottenham, opération d’envergure pour Harry Kane ?

Publié par JEAN-LUC D le 21 mai 2021 à 19:30

Après la défaite de Tottenham face à Aston Villa, mercredi, en championnat Anglais, Harry Kane a fait le tour du Tottenham Hotspur Stadium comme pour faire ses adieux aux supporters. Annoncé dans le viseur du PSG et de plusieurs autres formations anglaises, l’attaquant de 27 ans pourrait faire l’objet d’une grosse offre cet été.

Tottenham, Harry Kane prêt à claquer la porte cet été ?

« Je ne veux pas arriver à la fin de ma carrière et avoir des regrets. Je n’ai jamais dit que j’allais terminer ma carrière à Tottenham. Je n’ai jamais dit que j’allais partir non plus (…) Je veux jouer dans les plus grands matchs. Cette saison, je regarde la Ligue des Champions et les équipes anglaises qui font des merveilles, et ce sont les matchs auxquels je veux participer. Daniel Levy veut peut-être me vendre. Il pense peut-être : "Si je peux avoir 100 millions de livres pour toi, alors pourquoi pas ?" Je ne vaudrais plus ce prix-là dans deux ou trois ans. J'ai donné au club 16 ans de ma vie, donc j'espère que nous pourrons avoir une bonne et honnête conversation », a déclaré Harry Kane lors d’un entretien avec Sky Sports jeudi.

L’international anglais s’apprête donc à tourner une page importante de sa carrière. Le PSG le veut pour la succession de Kylian Mbappé mais l'intéressé aimerait rejoindre Pep Guardiola à Manchester City. Le natif de Londres pourrait malgré lui atterrir dans un autre club.

Un gros échange en préparation pour Harry Kane ?

En effet, d’après les dernières révélations du média ESPN, les dirigeants de Chelsea font le forcing pour mettre la main sur Kane lors du prochain mercato estival. Pour convaincre Daniel Levy d’accepter leur offre, les Blues sont prêts à inclure plusieurs joueurs dans l’opération pour boucler le transfert du buteur de Tottenham.

La chaîne sportive américaine cite ainsi les noms de Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi et Kepa Arrizabalaga qui pourraient notamment être envoyés à Tottenham si la direction des Spurs accepte le deal. Le PSG a donc bien de gros concurrents sur la piste menant à ce joueur.