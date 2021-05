LOSC : Navas élu devant Maignan, Galtier n'est pas d'accord

Publié par ALEXIS le 22 mai 2021 à 07:00

Le LOSC sera très probablement champion de la saison 2020-2021, devant le PSG, dimanche soir. Mais avant le verdict très attendu de la Ligue 1, Christophe Galtier conteste la désignation de Keylor Navas devant Mike Maignan, pour le Trophée UNFP du meilleur gardien de but du championnat.

LOSC : Galtier conteste l'élection de Navas aux dépens de Maignan

Keylor Navas a été élu meilleur gardien de but de Ligue 1 cette saison, devant Mike Maignan du LOSC. Le résultat du vote est cependant remis en cause par Christophe Galtier. Aux yeux de l’entraîneur des Dogues, le dernier rempart de Lille OSC a été plus décisif et régulier que celui du Paris Saint-Germain. Dès lors, il estime que les votants ont été influencés par la performance de Keylor Navas en Ligue des champions. Le trophée UNFP récompense pourtant les performances en Ligue 1. « Je ne peux pas répondre pour Mike Maignan, mais je suis très déçu pour lui », a confié Christophe Galtier. Selon le coach du LOSC, le portier N°1 de son équipe « fait partie de l'une des meilleures défenses d'Europe ». De plus, « il a été décisif tout au long de la saison et il a été au très haut niveau de performance ». Par conséquent, le patron de l’encadrement technique du club nordiste « pense que les performances en Ligue des Champions ont influencé les personnes qui ont voté ».

Statistiques des deux gardiens de but en Ligue 1

Mike Maignan (25 ans) a disputé 37 matchs de Ligue 1 lors de l’exercice actuel, a concédé 22 buts, pour 21 clean sheet. Son équipe, le LOSC, est leader du championnat avec un point d’avance sur le PSG et est la meilleure défense avec seulement 22 buts encaissés. Cela, contrairement au Paris SG qui a pris 28 buts en 37 journées. Il faut cependant préciser que le portier costaricien a joué 28 matchs, pour 18 buts encaissés et 15 clean sheet réussis. « Dans notre championnat, en Ligue 1, le meilleur gardien, sans faire offense à Keylor Navas (34 ans) aura été Mike », a conclu Christophe Galtier.