PSG : Coup de pression de Moise Kean avant Brest

Publié par Ange A. le 22 mai 2021 à 02:30

Récent vainqueur de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain peut réaliser le doublé dimanche en dominant Brest. Attaquant du PSG, Moise Kean s’est exprimé avant ce déplacement en Bourgogne.

Victoire impérative pour le PSG contre le Stade Brestois

Éliminé en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain peut se consoler en réalisant le doublé sur le plan national. Le PSG a déjà fait un premier pas en remportant la finale de la Coupe de France mercredi contre l’AS Monaco (2-0). Dimanche, le club francilien doit bénéficier d’un concours de circonstances pour remporter le championnat. Les hommes de Mauricio Pochettino doivent s’imposer contre le Stade Brestois et espérer un faux pas de Lille pour virer en tête. Mais avec un SB29 qui lutte pour son maintien, la tâche s’annonce ardue pour le club de la capitale. Brest n’est que 16e de Ligue 1 avec un seul point d’avance sur Nantes (18e). Moise Kean reste tout de même confiant avant ce déplacement.

Moise Kean affiche sa détermination avant Brest

Pour l’avant-centre du Paris Saint-Germain, il ne faudra pas faire de calcul dimanche sur la pelouse du SB29. « On se prépare bien surtout que c’est le dernier match de la saison. Nous voulons faire un bon résultat pour espérer terminer premier au classement. On va sans doute se renseigner sur ce que fait Lille dans le même temps mais nous devons surtout jouer pour gagner ce match et faire le résultat qu’il faut », a indiqué Moise Kean dans un entretien à paraître sur le site du PSG. Prêté cette saison, l’international italien compte 13 buts en 26 matchs de Ligue 1 Conforama. En cas de sacre, Paris remportera son 10e titre de champion de France et reviendra à hauteur de Saint-Étienne au palmarès.