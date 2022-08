OM Mercato : Un ancien joyau du Paris SG visé par Marseille !

Publié par Thomas le 29 août 2022 à 09:52





OM Mercato : Longtemps à la recherche de renforts offensifs, l'Olympique de Marseille a étudié cet été la venue d'un ancien buteur du PSG.

OM Mercato : Moise Kean ciblé par l’Olympique de Marseille

À l’image du mercato précédent, l’Olympique de Marseille s’est une nouvelle fois montré insatiable cet été en termes de signatures. Après le départ de Jorge Sampaoli et l’arrivée dans la foulée du Croate Igor Tudor, les Phocéens ont enchaîné les signatures de prestige dans l’optique de faire bonne figure en championnat mais également en Ligue des Champions. Secteur jugé prioritaire par Pablo Longoria et son board, l’attaque olympienne s’est drastiquement renforcée par les signatures de Luis Suarez et Alexis Sanchez. Mais l’ OM, toujours en quête de parfaire son secteur offensif, travaillait un temps sur une autre arrivée, au poste d’avant-centre.

Comme le dévoile le journaliste Alexandre Jacquin, l’Olympique de Marseille souhaitait recruter l’Italien Moise Kean cet été. Le joyau de 22 ans, bien connu en France pour son passage plutôt réussi au Paris Saint-Germain, était à la recherche d’un point de chute, après une saison délicate à la Juventus. Auteur de 17 buts avec le PSG lors de la saison 2020/2021, Kean était retourné chez les Bianconeri la saison suivante, où il s’est cantonné à un rôle de remplaçant de luxe derrière Alvaro Morata ou encore Dusan Vlahovic. En plus de l’ OM, le Stade Rennais de Bruno Genesio et même un temps Leonardo au Paris SG, avaient montré leur intérêt pour l’attaquant italien. Finalement, Moise Kean ne devrait pas faire son retour en Ligue 1 de sitôt. D’après la source, Marseille, bien que très intéressé cet été, aurait abandonné le dossier et se serait focalisé sur d’autres opérations.

OM Mercato : Bamba Dieng toujours plus proche d’un départ

En ce qui concerne l’attaque olympienne, Pablo Longoria œuvre toujours pour dégraisser d’ici le 1er septembre. Annoncé sur le départ du Vélodrome, le Sénégalais Bamba Dieng a récemment vu plusieurs écuries se rapprocher de lui comme l’OGC Nice ou le FC Lorient. Mais si Nice semble mieux armé financièrement pour attirer le champion d’Afrique, les Merlus eux ne perdent pas espoir et continuent de négocier avec l’agent du joueur. « Il fait partie des joueurs que le club apprécie beaucoup, le joueur le sait, j’ai eu des échanges avec Pablo Longoria. On discute, il y a de la concurrence et surtout des contraintes financières », a déclaré le président lorientais, Loïc Fery, ce week-end. De quoi entrevoir un départ imminent de Bamba Dieng, qui aura fait les frais de l’arrivée d’Igor Tudor à l’ OM.