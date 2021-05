Ligue 1 : L'énorme coup de gueule de Marquinhos après Rennes

Publié par Chemssdine le 10 mai 2021 à 00:45

Visant le titre en Ligue 1 , le PSG a réalisé une bien mauvaise opération ce dimanche. En concédant le nul (1-1) sur la pelouse du Stade Rennais, les Parisiens ont peut-être dit adieu au titre. Ils accusent un retard de trois points sur le leader lillois à deux matchs de la fin. Une situation qui a le don d'énerver Marquinhos.

Ligue 1 : Le PSG dit sûrement adieu au titre

Un nul qui n'arrange pas beaucoup de monde. Attendu, le match qui clôturait la 36e journée de Ligue 1 entre le Stade Rennais et le PSG s'est terminé sur un score (1-1). Plus incisifs, les joueurs bretons peuvent nourrir des regrets au sortir de cette rencontre. Ce nul enterre probablement les derniers espoirs parisiens d'aller chercher le titre. Après cette contreperformance, les hommes de Mauricio Pochettino comptent trois points de retard sur le LOSC à deux journées de la fin de la saison.

Capitaine exemplaire, Marquinhos refuse de se résigner et va croire au titre jusqu'au bout, le tout en tirant un enseignement cruel du match contre le SRFC : "Bien sûr que c’est un coup au moral. On va croire jusqu’à la fin, mais il faut faire beaucoup mieux ça au PSG. On sait que c’est difficile et Lille gagne chaque match, mais il faut y croire. Penser à nous et gagner des matches. On a eu des occasions et on n’a pas su marquer. Le foot est comme ça, c’est des détails. Si t’arrives pas à être décisif… On le répète à chaque fois, mais c’est la vérité. On a des occasions et on ne marque pas. Eux marquent sur un corner. C’est le foot. "

Le bilan amer de la saison par Marquinhos

Visiblement abattu à l'issue du match, le défenseur brésilien de 26 ans a regretté la mauvaise saison de son équipe. "On est conscients qu’on doit faire mieux quand on voit le bilan de la saison, a assuré le natif de Sao Paulo. On a perdu des matches qu’il ne fallait pas. On a laissé trop de points à la maison et ça nous fait mal au final. La Coupe de France ? On va jouer ce qui nous reste à jouer. (...) Dans la semaine, il faut bien parler. Car quand on est au PSG, c’est inadmissible de laisser des points partir comme ça. Une, deux, trois fois... Ça commence à faire beaucoup. Ce n’est clairement pas notre meilleure saison. On n’était pas très costauds et il faut faire beaucoup mieux. Il faut se parler en vue de la saison prochaine." Des déclarations qui ressemblent à un aveu de défaite malgré la lucidité propre à Marquinhos.