PSG Mercato : Un plan B au Barça en cas d'échec pour Aurier

Publié par Ange A. le 22 mai 2021 à 08:30

Arrivé en prêt l’été dernier avec option d’achat, Alessandro Florenzi pourrait faire ses valises cet été. La direction du PSG viserait un latéral du Barça pour remplacer le défenseur romain.

PSG Transfert : Florenzi condamné à un départ cet été ?

Après des débuts prometteurs, Alessandro Florenzi a fini par rentrer dans les rangs au Paris Saint-Germain. Pas aidé par ses performances contre Manchester City, le latéral italien pourrait retourner en Serie A une fois la saison terminée. Le défenseur de 30 ans est prêté avec option d’achat par la Roma. Mais au vu de ses récentes prestations, il n’est pas certain que Leonardo lève cette option estimée à 9 millions d’euros. Le directeur sportif parisien aurait même déjà ouvert la succession de Florenzi. Un retour de Serge Aurier à Paris est souvent évoqué. Mais aux dernières nouvelles, cette piste ne ferait pas les affaires de Mauricio Pochettino. Le coach du PSG a connu l’Ivoirien lorsqu’il officiait à Tottenham. Selon la presse espagnole, à défaut de rapatrier Aurier, le club de la capitale pourrait frapper un coup au Barça.

Un latéral du Barça dans le viseur de Pochettino ?

Todos Fichajes révèle en effet un intérêt du Paris Saint-Germain pour Sergino Dest. Arrivé l’été dernier en Catalogne, le latéral droit américain n’est plus un titulaire indiscutable au FC Barcelone. Une situation qui selon le média ouvre la voie à son départ du Barça cet été. Mais comme le note la source, les Blaugranas ne feront pas de cadeau pour Dest. Surtout qu’ils ont besoin de liquidités pour renflouer leurs caisses. L’international américain (7 sélections/1 but) est encore sous contrat jusqu’en 2025. Le club catalan avait déboursé 21 millions d’euros pour s’attacher ses services l’été dernier. Sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à 25 millions d’euros sur Transfermarkt. Cette saison, il a pris part à 43 matchs pour 3 buts et une passe décisive.