PSG Mercato : 0€, Leonardo échoue sur une prestigieuse piste

Publié par JEAN-LUC D le 22 mai 2021 à 12:30

Leonardo, engagé dans une course pour améliorer l'effectif du PSG, vient d'échouer sur un dossier de prestige. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain était en course pour un joueur en fin de contrat, ciblé par les plus grands clubs européens.

Mercato PSG : Sergio Agüero a dit « non » à Leonardo

À la recherche d’un attaquant de classe mondiale pour pallier un éventuel départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain s’est intéressé à Sergio Agüero. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’attaquant de 32 ans ne va pas prolonger son bail et Manchester City a d’ores et déjà annoncé son départ à l’issue de la saison. Leonardo a même fait le déplacement en Angleterre pour négocier avec les représentants de l’international argentin.

Mais d’après les informations du média Soccer Link, Sergio Agüero a tout simplement éconduit le dirigeant sportif du club champion de France en titre. Mais le Paris SG n'est pas le seul dans cette situation, la Juventus Turin a aussi échoué sur ce dossier. Désireux d’évoluer dans le même club que son ami et compatriote Lionel Messi, le meilleur buteur de l’histoire des Citizens a décidé de donner son accord au FC Barcelone pour une arrivée gratuite cet été.

Le salaire de Sergio Agüero au Barça dévoilé

Auteur de 4 buts en 18 matches toutes compétitions confondues cette saison, Sergio Agüero s’apprête à mettre un terme à dix années de présence à Manchester City. Plus vraiment dans les plans de Pep Guardiola, le Kun va signer pour le Barça les deux prochaines saisons, soit jusqu’en 2023.

Alors que le club catalan doit faire face à des difficultés économiques aggravées par la Covid-19, le buteur des Skyblues a accepté de revoir à la baisse son salaire. Selon La Cuatro, Agüero va percevoir annuellement 5 millions d'euros à Barcelone, soit trois fois moins que ce que le club anglais lui verse. Surprenant lorsqu'on sait qu'il aurait pu gagner le double au PSG.