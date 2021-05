OM Mercato : 35 M€, Marseille en difficulté sur une piste

Publié par ALEXIS le 22 mai 2021 à 14:30

L’ OM est en grande difficulté sur un dossier de son mercato estival. Le club d’un milieu de terrain courtisé par Pablo Longoria se montre gourmand en réclamant 35 millions d'euros d'indemnité de transfert.

OM : Flamengo réclame 35 M€ pour Gerson

Alors que l’OM semblait proche de boucler le transfert de Gerson de Flamengo (Brésil), la piste s’avère plus compliquée à l’approche de l’ouverture officielle du mercato le 9 juin 2021. D’après les informations du média brésilien Goal, les dirigeants du club dans lequel évolue le joueur exigent 35 millions d'euros à l’Olympique de Marseille. C'est donc 5 M€ de plus que l’offre transmise par le club phocéen par l’entremise de ses représentants au Brésil que sont Tulio de Melo et Pascal Carbon.

En effet, l’ OM a fait une proposition de 25 M€ + 5 M€ de bonus et un pourcentage lors d’une éventuelle revente de Gerson, d'après L'Équipe. Le quotidien sportif avait annoncé une offre marseillaise portant sur un contrat de 5 ans et un salaire triplé pour Gerson.

Mercato OM : Le Brésilien coté à 14 M€

Gerson est sous contrat à Flamengo jusqu’au 31 décembre 2023 et sa valeur marchande est estimée à 14 M€. Joueur important du club basé à Rio de Janeiro, il est également international Espoir brésilien. Le milieu de terrain a glané plusieurs titres, dont la Copa Libertadores (2019) et le championnat du Brésil (2019 et 2020). Il connait bien l’Europa pour avoir évolué à l’AS Rome et à la Fiorentina entre 2016 et 2019. C’est d’ailleurs la Roma qui a transféré Gerson à Flamengo pour 11,8 M€, en juillet 2019.