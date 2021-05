ASSE : Un ancien proche de Caïazzo attaque le président

Publié par ALEXIS le 03 mai 2021 à 16:17

La mise en vente de l’ ASSE continue de susciter des réactions chez les dirigeants du football français. Un ancien propriétaire du LOSC, ex-président du RC Lens et proche de Bernard Caïazzo, s’est attaqué à ce dernier dans un entretien à Poteaux Carrés.

ASSE : Dayan regrette d'avoir favorisé l'arrivée de Caïazzo

Profitant de l’annonce de la mise en vente de l’ ASSE, Luc Dayan a fait des révélations sur Bernard Caïazzo, co-propriétaire du club ligérien. Il a rappelé qu'il a aidé le dirigeant stéphanois à intégrer l’AS Saint-Étienne en 2003. Toutefois, il regrette de l’avoir fait. « On va sûrement revenir sur ma mission à Sainté, mais voilà ... Mon plus grand regret, c'est d'avoir fait rentrer Caïazzo sur ce dossier-là », a lâché l’ex-patron de LOSC SASP. « C’est le décalage entre le discours extérieur et ce qui se passe en réalité. Quand on est généreux, on ne fait pas semblant », a expliqué Luc Dayan.

Des résultats positifs quand même

Présidents du conseil de surveillance de l’ ASSE depuis 2004, Bernard Caïazzo et son associé Roland Romeyer gèrent leur club tant bien que mal, avec les moyens de bord. En 2013, les Verts ont remporté la coupe de la Ligue et ont disputé la finale de la coupe de France en 2020. Ils sont également participé à 6 éditions de Ligue Europa, sous la direction des deux propriétaires. Vu ces quelques bons résultats, Luc Dayan reconnait des points positifs marqués par le duo de présidents. « On ne peut pas dire qu'ils ont été mauvais sur toute la ligne », a-t-il souligné, en rappelant la gestion de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. « Il faut quand même voir que l’ ASSE n'est pas redescendue depuis 2004 et le club n'a pas déposé le bilan. Donc, il ne faut pas leur jeter la pierre à 100%. […] Il y a eu des moments difficiles, mais ils ont trouvé des solutions via l'endettement.»

Qui est Luc Dayan ?

Luc Dayan (63 ans) est un homme d'affaires et dirigeant sportif. Il a été président de Lille OSC (de 2001 à 2004), de l'Entente SSG (2004-2007), du FC Nantes en 2007, du RC Strasbourg en 2010 et du Racing Club Lens entre 2012 et 2013. Via son agence WND Sport, il a participé, en tant que société experte, à des projets de sauvetage ou de restructuration de clubs de football français, notamment l'OGC Nice (2002), l'AS Saint Étienne (2003) ou encore le Stade Rennais.