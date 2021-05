PSG Mercato : Barça, Man City, le choix de Messi est tombé !

Publié par JEAN-LUC D le 22 mai 2021 à 15:30

Interrogé par le quotidien argentin Olé, Lionel Messi n’a pas dit un seul mot sur son avenir alors que son contrat au Barça prend fin le 30 juin prochain et que son nom est associé au PSG et Manchester City. Mais d’après plusieurs sources concordantes, la star argentine a d’ores et déjà fait son choix concernant sa prochaine destination.

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l’action pour Messi

Déterminé à remporter sa première Ligue des Champions dans un avenir proche, le Paris Saint-Germain veut profiter du prochain mercato estival pour renforcer considérablement l’effectif de son entraîneur Mauricio Pochettino. Il vise pour ce faire des joueurs de classe mondiale en fin de contrat. Annoncé proche d’un accord avec Sergio Ramos, le légendaire capitaine du Real Madrid, le champion de France en titre s’intéresse aussi à Lionel Messi. D’après les renseignements du quotidien espagnol Marca, Leonardo est bel et bien passé à l’offensive dans ce dossier avec une offre de contrat pour le septuple Ballon d’Or.

À quelques semaines de l’ouverture officielle du mercato estival, Messi n’a encore donné aucune réponse au Paris Saint-Germain. Toujours selon la même source catalane, le joueur et les siens attendent de connaître la proposition du Barça avant d’analyser celles venues d’autres prétendants. La priorité du joueur de 33 ans étant toujours en faveur des Blaugranas.

La décision de Lionel Messi déjà connue ?

Récemment, un journaliste de BeIN Sports, bien introduit dans les arcanes du Paris Saint-Germain, a révélé que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo se rapprochent d’un accord avec Lionel Messi. Mais ce samedi, le média qatari annonce un autre son de cloche sur ce dossier. En effet, selon les indiscrétions divulguées par BeIN Sports, confirmées par le journaliste italien Nicolò Schira, Messi a pris la résolution de renouveler son bail avec le FC Barcelone.

Au club depuis 2000 et ses débuts chez les jeunes, le natif de Rosario ne compte pas quitter le Barça pour une autre formation européenne. Toutefois, le compatriote d’Angel Di Maria espère que Joan Laporta se montrera ambitieux cet été avec des recrues d’envergure. D’ailleurs, l’arrivée annoncée de son ami Sergio Agüero a sans doute joué dans la probable volonté de Lionel Messi de poursuivre sa carrière en Catalogne.