Stade Rennais - Nîmes : La grosse surprise de Bruno Genesio

Publié par Gary SLM le 23 mai 2021 à 12:40

Ce soir, le rideau va retomber sur la Ligue 1 qui vivra sa dernière journée. Au Stade Rennais, quelques surprises de Bruno Genesio sont à remarquer dans la composition de son groupe face à Nîmes Olympique.

Pas de récompense pour deux joueurs du SRFC

Au Roazhon Park ce soir, le Stade Rennais va recevoir Nîmes Olympique pour la 38e et dernière journée du championnat Ligue 1. Les Bretons doivent remporter ce match pour espérer une place en Europa League. Cette affiche a donc une importance pour Bruno Genesio, le coach du SRFC.

Pour ce match à venir, le technicien des Rouges et Noirs a confirmé quelques choix qui divisent. Il a mis en vacance Gnantin Yann Gboho, le milieu de terrain offensif ivoirien de 20 ans. L’autre milieu de terrain James Léa Siliki ne sera pas non plus de la partie. Les deux joueurs n’entrent pas vraiment dans les plans du nouveau coach du SRFC qui a fait fondre leur temps de jeu depuis sa nomination.

L’Ivoirien n’a été aligné que 9 minutes quand le Camerounais continue d’être ignoré. Ces deux joueurs étaient pourtant mis en avant du temps de l’ancien entraîneur Julien Stéphan. Le technicien de 40 ans est l’homme qui a fait jouer sa première Uefa Ligue des champions au Stade Rennais. Bien qu’ils soient restés mobilisés à l’entraînement, l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais ne les récompensera pas par une participation au dernier match de la saison, une décision qui ne passe pas inaperçue.

Le groupe des 20 joueurs de Bruno Genesio

Gomis - Salin, Truffert - Dalbert - Maoussa - Nyamsi - Aguerd - Soppy - Traoré, Grenier - Bourigeaud - Camavinga - Diouf - Nzonzi - Ugochukwu, Guirassy - Abline - Terrier -Del Castillo - Doku.