OM Mercato : Gerson lâche une réponse bruyante à Longoria !

Alors que les médias brésiliens et français annoncent des négociations avancées et un accord proche entre l’ OM et Flamengo, Gerson est sorti du silence sur son avenir. L’affaire est encore loin d’être dite pour le club marseillais.

Dénouement imminent dans le dossier Gerson ?

À la recherche d’un milieu de terrain pour pallier un éventuel transfert de Boubacar Kamara, l’Olympique de Marseille fait le pressing pour trouver un accord avec Flamengo pour Gerson. D’après Éric Frosio, correspondant de L’Équipe et de Canal+ au Brésil, une réunion décisive est prévue pour tenter de conclure ce dossier puisque les négociations sont bien avancées et tous les détails du deal déjà connus.

« Réunion décisive aujourd'hui [dimanche, ndlr] à Rio pour sceller l'avenir de Gerson. Les représentants olympiens sont confiants, les dirigeants du Flamengo sont OK sur les conditions du transfert et le joueur devrait donner son accord pour un contrat de 5 ans et un salaire triplé. 24 millions d’euros et 6 millions de bonus et 2,4 millions d’euros de commissions », a expliqué le journaliste sportif. Pendant ce temps, le principal concerné continue d’entretenir le flou sur sa situation.

Mercato - OM : Gerson refroidit les rumeurs sur son avenir

Au cours d’un live Instagram, l’arrière droit de Flamengo, Matheuzinho, s’est permis d’interroger son coéquipier Gerson sur un éventuel départ. « Vas-tu nous quitter ? », a demandé le défenseur de 20 ans au milieu de terrain de 24 ans. « Est-ce que tu plaisantes ? », a répondu Gerson avant d’ajouter : « là, il n'y a pas d'arguments contre les faits. »

Sous contrat jusqu’en 2023 et après deux expériences ratées à la Fiorentina et à l’AS Roma, Gerson envisage-t-il sérieusement un retour en Europe ? Pour le convaincre, l'entraîneur Jorge Sampaoli et le président de l’OM Pablo Longoria l’ont appelé personnellement pour lui prouver leur intérêt, d'après les informations du média brésilien Globo de ce dimanche.

Affaire à suivre donc…