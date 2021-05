OM Mercato : Mauvaise nouvelle sur cette piste à 22 M€

Publié par Ange A. le 24 mai 2021 à 03:30

Florian Thauvin en partance pour le Mexique, la direction de l’ OM doit compenser son départ cet été. Mais trouver un remplaçant à l’ailier de 28 ans est loin d’être une partie de plaisir comme le fait savoir la presse italienne.

Difficile succession de Thauvin à l’ OM

L’Olympique de Marseille a terminé sa saison dimanche sur un nul contre le FC Metz (1-1). Suspendu pour cette rencontre, Florian Thauvin n’a pas arboré le maillot de l’ OM pour la dernière fois. Pas prolongé par Marseille, l’ailier de 28 ans va poursuivre sa carrière du côté des Tigres de Monterrey au Mexique. Alors que le mercato estival ouvre officiellement ses portes en juin, les dirigeants olympiens sont au four et au moulin pour se trouver un nouvel attaquant. Dans leur quête, ils auraient notamment coché le nom de Jérémie Boga, sociétaire de Sassuolo en Serie A. L’ailier ivoirien a récemment ouvert la porte à son départ du club italien. Mais sa sortie a réveillé l’intérêt de plusieurs prétendants.

La liste des courtisans s’allonge pour Boga

À un an de la fin de son contrat Jérémie Boga va quitter Sassuolo cet été. La direction du club italien serait d’ailleurs disposée à le vendre cette année à défaut de le laisser filer libre dans un an. Après un exercice 2019-2020 durant lequel il a été assez prolifique, le natif de Marseille vient de connaître une baisse de régime. Laquelle n’affecte pas pour autant sa valeur marchande. Transfermarkt estime son prix à 22 millions d’euros. Un tarif qui n’effraie pas l’ OM et d’autres prétendants. Aux dernières nouvelles, la liste de ses courtisans ne cesse de s’allonger. Déjà sur les tablettes de cadors italiens tels que la Juventus, Naples et l’Atalanta, Boga serait aussi suivi par les Ukrainiens du Shaktior Donetsk. Une mauvaise nouvelle pour l’ OM qui pourrait encore voir le prix de sa cible s’envoler du fait de la concurrence.